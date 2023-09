Lavastoviglie, un pulsante magico fa scomparire la bolletta I Incredibile quanto sprechi meno

Ecco tutti i trucchi per utilizzare la lavastoviglie azzerando la bolletta, oggi finalmente è possibile. Scopriamo in che modo.

Detto tra noi, sono rimasti in pochissimi a lavare ancora i piatti completamente a mano. Ad oggi nella maggior parte delle case è presente la lavastoviglie un elettrodomestico estremamente comodo per la gestione della propria famiglia e ovviamente, della pulizia di piatti e pentole.

Gli esperti ci dicono che la lavastoviglie dovrebbe essere utilizzata davvero da tutti, in quanto si tratta di un elettrodomestico in grado di disinfettare e lavare a fondo i piatti e gli utensili da cucina, assicurando un igiene profondo, che sappiamo quanto sia importante, soprattutto se ci sono dei bambini in casa.

Purtroppo la lavastoviglie, proprio gli altri apparecchi presenti in casa, per funzionare ha bisogno di energia elettrica, incidendo così in maniera notevole sulla bolletta. Per fortuna però, ci sono dei piccoli trucchi che permettono di continuare ad utilizzare questo elettrodomestico con un notevole risparmio sulla bolletta a fine mese.

Su tutto ciò, si rivela di estrema importanza, saper utilizzare l’elettrodomestico nella maniera corretta, conoscerne i programmi e tutti i segreti. Solo in questo modo sarà possibile sfruttarne tutti i vantaggi.

Lavastoviglie e i programmi di lavaggio

Quindi se hai acquistato una nuova lavastoviglie, prima di utilizzarla dovresti studiare quelli che sono i programmi principali In genere sono indicati con dei segni sullo sportello dell’elettrodomestico stesso. In genere il primo programma è quello normale, con l’acqua che arriva a una temperatura che va dai 55 ai 65 gradi. Un po’ più bassa la temperatura del lavaggio automatico.

A 50 gradi avviene il lavaggio eco, che potrebbe essere utilizzato tutto i giorni e che offre una notevole possibilità di risparmio sia di acqua che di energia elettrica. Quello eco è un programma generalmente presente in tutti i moderni modelli di lavastoviglie. Il programma di lavaggio che consuma maggiore energia è quello intensivo che avviene intorno ai 70/75 gradi ed è efficace contro lo sporco più resistente. Tralasciando il prelavaggio e il risciacquo l’ultima possibilità è il lavaggio breve, da utilizzare quando le stoviglie non sono particolarmente sporche.

Consigli pratici

Ovviamente riuscire a scegliere quello che è il lavaggio che meglio si adatta alle proprie esigenze, si rivela di estrema importanza per riuscire a risparmiare. Ma ci sono ancora alcuni trucchetti per un notevole risparmio. Innanzitutto il segreto sta nello scegliere un elettrodomestico che si trovi in un’elevata lasse energetica. Molto utile è anche la partenza differita che permette di procedere con il lavaggio nelle ore serali, che se si ha una tariffa orario è la scelta migliore per un elevato risparmio.

È inoltre consigliabile, scegliere i lavaggi che utilizzano le temperature più basse, almeno nei casi in cui questo è possibile e sfruttare tutte le potenzialità della propria lavastoviglie. Mai e ripetiamo mai, far partire il lavaggio con mezzo carico a meno che l’apparecchio non sia dotato di programma specifico.