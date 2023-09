Caldaie, c’è un interruttore nascosto li dietro: solo i tecnici sanno dove sta I Se lo usi risparmi il 50% in bolletta

Nonostante le temperature siano ancora miti ed a tratti molto calde per il periodo, specialmente di giorno, bisogna prepararsi all’inverno.

Sì, avete capito benissimo. Non bisogna pensare che ci si trovi ancora in estate e che c’é l’autunno a separarci dalla stagione fredda, buia e piovosa. Soprattutto di questi tempi, con la crisi economica, sociale ed energetica che impazza e che non accenna a dare segni di cedimento, bisogna capire come risparmiare senza rinunciare a riscaldarsi.

Basta un attimo, infatti, ed il tempo viene completamente stravolto da agenti atmosferici che fanno calare di botto la temperatura. E cosa accadrebbe se ci si facesse trovare impreparati? Sarebbe un’ecatombe. Il metodo di riscaldamento più utilizzato dalle famiglie italiane restano sempre i termosifoni.

Ovviamente, funzionano grazie all’acqua calda prodotta dalla caldaia. In merito a questo dispositivo facciamo un brevissima digressione. Vi consigliamo, se non lo aveste già fatto, di effettuare la manutenzione che, ricordiamolo, oltre ad essere obbligatoria, allontana da voi, dalla vostra famiglia e dalla vostra abitazione, possibili guai seri.

Tornando al nostro discorso, poi, bisogna comunque soffermarsi sulla caldaia. E’ questo dispositivi che apporta i maggiori costi all’interno della bolletta del gas, soprattutto in inverno, quando tutta la famiglia ha necessità di scaldarsi. Proprio per questo motivo, vogliamo svelarvi un segreto. E’ quello dei tecnici che premono ogni qualvolta vengono a controllare la caldaia.

Si otterrà un enorme risparmio grazie al pulsante dei tecnici manutentori!

Ebbene sì, non si può fare a meno della caldaia in inverno, soprattutto nel caso in cui non si sia in possesso di altri strumenti atti al riscaldamento della casa. Purtroppo, però, ha un peso enorme sulle bollette del gas. Ma questo lo abbiamo già accennato in precedenza e, inoltre, ne avete già fatto le spese in questi ultimi mesi davvero folli.

Ecco che, però, entra in gioco un tasto che può cambiarvi completamente la vita e lo farà davvero in meglio. E’ un pulsante segreto conosciuto soltanto dai tecnici manutentori. Lo hanno svelato loro, indicandolo come qualcosa salva finanze delle famiglie. Vediamo di quale pulsante si tratta. Stiamo parlando di quello che viene definito sistema reset.

C’è, infatti, sulla parte davanti della caldaia, il tasto reset che consente di ottenere un risparmio davvero forte in bolletta, dato che andrà proprio a sbloccare la caldaia che era andata in blocco e consumava molto di più rispetto al solito. Ecco, ora siete venuti a conoscenza di quello che è il tasto segreto dei tecnici!