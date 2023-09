Bollette luce: premi il bottone segreto e la tagli del 30% I Non sapevi che era così semplice

Il pensiero unico, ossessivo di tutti gli italiani nell’ultimo periodo è certamente quello di ottenere il maggior risparmio possibile.

Sì, perché da oltre tre anni, a causa della pandemia da Covid 19 prima e del conflitto tra Russia ed Ucraina, poi, si sono registrati degli aumenti enormi dei costi dei beni e dei servizi. Tu hanno visto aumentare i loro prezzi, nessuno escluso. E le famiglie italiane sono davvero sull’orlo del baratro. Non riescono ad arrivare alla fine del mese.

Ed ora, sono andate nuovamente nel panico a causa delle notizie che sono arrivate circa gli aumenti dei costi in bolletta. In particolar modo preoccupano quelle della fornitura di energia elettrica che aumenteranno del 10%. Ed ora che ci si avvia verso quella che è la stagione più fredda e buia dell’anno, si dovranno fare i conti con nuovi rincari.

Ecco che vengono alla mente tutti i ricordi dello scorso anno quando, a causa dei prezzi energetici folli, bisognava fare in modo di centellinare l’utilizzo dei vari elettrodomestici presenti all’interno delle abitazioni. Si mettevano in pratica dei trucchetti che, poi, sono risultati davvero funzionanti per raggiungere l’obiettivo che si era prefissato.

Dovete sapere, però, che oltre i trucchetti in questione, esiste un pulsante che fa al caso di tutti. E, molto spesso, anzi, oseremmo dire quasi sempre, non viene preso in considerazione. Quindi, non viene pigiato e si finisce con spendere un botto in bolletta. Eppure è lì, è vicino, facile da premere ed anche veloce. Ah, dimenticavamo! Non costa nemmeno alcuna fatica!

Grazie a questo tasto segreto, risparmierete il 30% in bolletta: è più che sicuro!

Ebbene sì, avete capito benissimo. Riuscirete a tagliare di molto la vostra bolletta relativa alla fornitura di energia elettrica. Si, perché per una cattiva, anzi cattivissima abitudine, vi ritroverete a pagare molto di più. E tutto ciò a causa degli elettrodomestici. Questi, come risaputo, sono altamente energivori quando sono in funzione.

Ma dovete sapere che continuano a consumare energia anche quando sono spenti. O meglio, sembrano esserlo ed in realtà sono in stand-by. Restano collegati alla corrente e continuano a consumare. Parliamo delle smart tv, dei decoder, delle console gioco, ma anche delle macchinette per il caffè e dei forni a microonde.

Insomma, parliamo di tutti quei dispositivi elettronici che sarebbe meglio spegnere grazie al loro pulsante segreto nascosto sulla loro superficie. Basterà premerlo per spegnerli tutti e per far sì che nessuno di questi device consumino più energia a vuoto. Ecco che si otterrà un risparmio medio in bolletta del 30% che tradotto in soldoni diventano ben 135 euro!