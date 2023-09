Bollette, gli italiani terrorizzati da questa data di ottobre I Cambia tutto e in peggio: corri a farlo

Da ottobre per gli italiani in bolletta cambierà tutto. I cittadini sono già spaventati dalle conseguenze a livello economico.

Mantenere in buon equilibrio il bilancio familiare non è affatto semplice. Lo sanno bene milioni di italiani che ogni mese si impegnano in quelli che comunemente sono definiti conti della serva, per riuscire ad arrivare a fine mese, o almeno allo stipendio successivo.

Sono anni che se ne parla, ma purtroppo ancora non ci sono misure concrete che possono aiutare gli italiani a migliorare la loro situazione economica. Certo, sono stati pensati una serie di bonus e di agevolazioni, che però non sono efficaci come dovrebbero, anche considerando la difficoltà e le limitazioni per l’accesso ad essi.

Al supermercato la spesa per i beni di primissima necessità continua ad aumentare, allo stesso modo il carburante e come ben si potrà immaginare, anche il costo di luce e gas segue a ruota il trend di questi ultimi mesi.

Si credeva che scavalcando l’estate la situazione sarebbe migliorata, che a settembre ci sarebbero state delle modifiche, forse si sperava in un abbassamento dei prezzi, invece, ancora una volta le aspettative di tutti gli italiani sono state deluse. Ecco cosa ci aspetta ad ottobre.

Bollette a ottobre una sorpresa bruttissima

Quindi nostri cari italiani se volete risparmiare qualche euro sulla spesa dell’energia elettrica, forse è il caso di imparare come risparmiare. Innanzitutto, se avete in programma di acquistare un nuovo elettrodomestico, spostate la vostra attenzione su prodotti con una classe energetica più elevata. La A+++ è perfetta. Anche se la A andrà comunque benissimo.

Questo è solo uno dei tanti piccoli trucchi che ti permettono di risparmiare sulla tua bolletta e di non avere spiacevoli sorprese quando il postino bussa alla porta.

Le scelte giuste per il risparmio

Insomma, è chiaro che anche in questo lungo ottobre, tanto il gas quanto la luce subiranno dei rincari e non stiamo parlando di poco. Per evitare che la bolletta sia veramente eccessivamente salata, forse è il caso di prendere appunti e imparare a risparmiare.

Ad esempio impariamo ad utilizzare gli elettrodomestici e quindi utilizzare qualche piccolo stratagemma, come ad esempio utilizzare il programma ventilato per il forno e lavaggi a basso consumo per la lavatrice. Impariamo poi ad utilizzare la luce naturale, senza utilizzare le luci artificiali. Ti ricordiamo inoltre che la manutenzione periodica di termosifoni e caldaia influiscono notevolmente sul consumo di gas. Questa non solo una procedura consigliata, ma bensì obbligatoria per legge. Infine, non dimenticare di richiedere alla tua compagnia la tariffa residenti.