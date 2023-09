Ferro da stiro, non lo usi più in vita tua: le lavandaie hanno un trucco per stirare senza I Camcie perfette

Se per te utilizzare il ferro da stiro è una vera tortura, ti sveliamo il segreto per non utilizzarlo mai più. Le camicie saranno perfette.

Chi lo ha detto che per avere delle camicie perfette occorre utilizzare il ferro da stiro?! Nostre care casalinghe, sappiamo benissimo che per molte di voi stirare è una vera ed infinita tortura. Un’attività lunga, che occupa un tempo estremamente esagerato per voi che siete sempre di corsa. Mentre stirate tutti quei vestiti, i bambini vogliono la cena, il sugo sul fuoco si è bruciato e state consumando anche energia elettrica.

Ovviamente non potete mandare vostro marito a lavoro con la camicia sgualcita e allora che se la stiri da solo la camicia no?! A parte gli scherzi, in realtà vi possiamo dire che il ferro da stiro è uno dei pochi elettrodomestici di cui potresti anche fare a meno.

Infatti ci sono una serie di piccoli trucchetti che puoi mettere in atto per avere le tue camicie perfettamente stirate e perfette da indossare, manco se le aveste appena prese dalla lavanderia. Se ancora non li conosci dovresti continuare a leggerci.

Scopriamo di seguito quali sono i trucchetti che ti permetteranno di non stirare mai più.

Il ferro da stiro non ti servirà più

Utilizzando qualche piccolo e furbo stratagemma, potrai avere i tuoi vestiti perfettamente stirati, senza nemmeno aver mai toccato il ferro. Tutti ad esempio sappiamo che non utilizzare una centrifuga aggressiva o comunque stendere i panni in maniera ordinata permette di non utilizzare il ferro da stiro.

Per tutti coloro che invece utilizzano l’asciugatrice, ricordiamo che gli apparecchi moderni sono tutti dotati di programmi che evitano che si formino le pieghe sui vestiti. Insomma, anche la tecnologia ci viene in aiuto e tutti i tuoi capi saranno sempre perfetti.

I validi trucchetti

Bando alle ciance, sono 5 i trucchetti che puoi mettere in atto per riuscire ad avere capi perfetti, senza pieghe e senza stirare. Innanzitutto vietato utilizzare le mollette, meglio optare per le grucce su cui stendere i vestiti appena usciti dalla lavatrice. Sempre tenendo la camicia sulla gruccia, una volta asciutta, ti contiamo di porla, mentre ti fai la doccia, vicino al getto dell’acqua facendo in modo che non si bagni ma che venga raggiunta dal calore. Sembra che anche l’asciugacapelli possa essere un buon sostituto del ferro da stiro.

Per sfruttare il vapore, ottimo è anche il bollitore, perfetto per eliminare le pieghe che si formano sulle camicie. Ultimo trucchetto è quello del panno umido. Bagna un panno con acqua calda e strizzalo bene, quindi ponilo sulla piega, Una volta che la camicia si è asciugata dovrebbe essere perfetta.