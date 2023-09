Ferro da stiro, il trucco delle lavanderie per risparmiare in bolletta I Cambia tutto se lo fai

Uno degli elettrodomestici più energivori che si possono trovare in giro all’interno delle abitazioni è sicuramente il ferro da stiro!

Sì, avete capito benissimo. Nonostante sia un dispositivo tra i più piccoli, è uno di quelli che consumano maggiore energia in casa. Non ci si accorge dei suoi consumi solo perché il tempo di utilizzo è davvero minimo. Serve soltanto per il tempo occorrente alla fase di stiratura dei capii di vestiario o della biancheria intime e della casa.

Purtroppo, però, non incide poco all’interno delle bollette della fornitura dell’energia elettrica. E di questi tempi, qualsiasi siano i consumi degli elettrodomestici, questi si fanno sentire ancora di più a causa degli aumenti dei costi della materia energia dovuti alla pandemia prima ed alla guerra tra Russia ed Ucraina, poi.

Per comprendere meglio quali sono i costi in bolletta bisogna venire a conoscenza di quelli che sono i consumi effettivi del ferro da stiro. Purtroppo, però, non è tanto semplice venirne a capo dato che ci sono diverse tipologie di questi dispositivi. E tutte le tipologie hanno consumi e costi totalmente differenti.

Un ferro da stiro compatto può consumare anche 0,65 euro all’ora, mentre uno con caldaia arriva a consumare 0,60 euro all’ora così come i ferri da stiro generatori di vapore. Insomma, non sono affatto economici, anzi. Dovete sapere, però, che un modo per risparmiare c’é ed è anche molto, ma molto efficace. Vediamolo insieme.

Ecco il trucco delle lavanderie che vi permetterà di risparmiare un botto!

E possiamo dirvi che vi cambierà completamente la vita. Sarà la svolta giusta per il risparmio! La prima cosa da fare è scegliere il modello giusto di ferro da stiro da acquistare in base alle vostre esigenze ed a quelle della vostra famiglia. Poi, dovrete capire che non tutti gli indumenti hanno necessità di essere stirati. Magari, dovrete farlo solo con le camicie.

Eh si, queste bisogna stirale senza se e senza ma! Un ruolo fondamentale è svolto anche dalla fase di asciugatura. Bisognerebbe stendere i panni in maniera tale che non vengano fuori pieghi. In questo modo, non avrete necessità di stirare per tanto tempo. Quindi, non lascerete il vostro ferro da stiro acceso per tantissime ore.

Infine, c’è il trucchetto vero e proprio, quello che vi consentirà di far respirare ed anche tanto le vostre finanze ed i vostri portafogli. Dovrete iniziare le operazioni di stiratura soltanto quando ci sono tantissimi indumenti da stirare. In questo modo, consumerete anche tutta l’acqua che andrete a riscaldare col vostro ferro da stiro.