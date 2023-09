Elettrodomestici cannibali di bollette: ti mangiano tutta l’energia I Finisci sul lastrico se non intervieni subito

Gli elettrodomestici sono diventati davvero utilissimi nel corso del tempo per tutte le famiglie italiane, oseremmo dire indispensabili.

Sì, perché aiutano costantemente in tutte le faccende quotidiane. Consentono di fare meno fatica ed anche, in alcuni casi, di sprecare una quantità minore di acqua. Certo, però, sono molto, ma molto energivori. E di questi tempi è una vera e propria dannazione. Le bollette energetiche hanno subito un’impennata pazzesca durante l’ultimo periodo.

E proprio ora che si pensava potesse essere tutto finito, ecco arrivare nuovi ed ulteriori aumenti. Parliamo del 3% sulle bollette del gas e del 10% sulle fatturazioni dei consumi dell’energia elettrica. E’ una vera e propria sassata dato che questa situazione va avanti ormai da tantissimo tempo. Ma conoscete quali sono i dispositivi maggiormente energivori?

Abbiamo stilato una classifica dei primi cinque maggiori elettrodomestici che succhiano energia. Non crederete ai vostri occhi. E vi diciamo subito che sono quelli che utilizzate maggiormente nell’arco della giornata. Sono i vostri compagni fedeli quelli che vi tradiscono e fanno impennare i costi in bolletta. Vediamoli insieme.

Ecco i cinque elettrodomestici che consumano più energia.

Il primo elettrodomestico degno di nota è l’asciugatrice. Basta indicare i consumi di un solo ciclo per capire quanto incida in bolletta. Pensate che si arriva a 4,5kWh alla volta. E’ una vera e propria mazzata! Sarebbe molto meglio asciugarli al sole, all’aria aperta! L’altro elettrodomestico energivoro per eccellenza è la lavastoviglie.

Grazie ad esse si impiega meno tempo per lavare piatti, posate, bicchieri, pentole. E si consuma anche meno acqua rispetto ad un lavaggio a mano. Purtroppo, però, per ogni ciclo di lavaggio consumano ben 3,6 kWh. Non è proprio economica! E se la si avvia ogni giorno, verrebbero consumati più di 100kWh al mese. Meglio avviarla soltanto a pieno carico, non credete? Ed ora è la volta dei frigoriferi congelatori!

Purtroppo, nonostante la loro enorme utilità, consumano davvero troppa energia. Questo perché sono sempre accesi ed attivi. Devono pur conservare al meglio il cibo e le pietanze al loro interno! Per avere un po’ di risparmio bisognerebbe sbrinare spesso il congelatore, non aprire spesso il frigorifero ed inserire al loro interno soltanto cibi e pietanze già freddi.

Le lavatrici, poi, consumano ben 2kWh per ogni ciclo di lavaggio. Certo, come le lavastoviglie danno la possibilità di consumare meno acqua rispetto al lavaggio a mano, ma consumano troppo. Innanzitutto, vi diciamo di utilizzare la modalità ECO. Poi, sarebbe meglio evitare il prelavaggio. Infine, troviamo i forni. Sì, proprio loro. Proprio quelli che preparano al vostro posto quelle succulente e prelibate pietanze. Consuma 1kW all’ora. Sarebbe meglio azionare la ventola, senza preriscaldarlo!