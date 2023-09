Conti correnti, lo chiuderanno anche a te: non sei l’unico I Un bel problema ma le banche hanno deciso

Non bastava la crisi economica e sociale dell’ultimo periodo, né, tantomeno, la chiusura indiscriminata di ATM e filiali fisiche.

Ebbene sì, le banche hanno preso una decisione davvero drastica, epocale. In pratica, hanno deciso di chiudere dei conti correnti e nessuno è esente da questa pratica. Purtroppo, ne stiamo parlando da tantissimo tempo e la situazione non accenna a migliorare. Ebbene sì, gli sportelli Bancomat stanno scomparendo su tutto il territorio nazionale.

E, con essi, stanno andando via anche le filiali fisiche che erano un punto di riferimento per tanti cittadini. Sono più di 5 milioni i cittadini che vivono nelle oltre 5 mila località che non hanno più uno sportello Bancomat. Per poter prelevare contante, hanno bisogno di spostarsi in auto e percorrere anche tantissimi chilometri.

E, molto spesso, non trovano neanche uno sportello della propria banca e sono costretti a pagare delle commissioni per i prelievi che si rivelano anche molto alte. Ora, però, il problema è un altro. Sì, perché è qualcosa anche di peggiore rispetto alle chiusure indiscriminate degli ultimi anni. Purtroppo, però, la decisione è stata presa e non si torna indietro.

Come abbiamo avuto già modo di accennare in apertura, infatti, sono tantissimi gli utenti che rischiano di vedersi chiudere il proprio conto corrente. E si tratta di un problema davvero enorme. Vediamo, allora, insieme il perché le Banche vogliono perseguire questa strada. Scopriamo insieme le varie motivazioni che hanno fatto maturare tale decisione.

Addio conti correnti: le Banche li chiuderanno a moltissimi.

Come ben sapete, i conti correnti contengono i risparmi, i sacrifici di una vita di tanti utenti. Ed ovviamente, consentono di effettuare numerosissime operazioni. Sono di vitale importanza per gli utenti. Ma, allora, perché le Banche vogliono chiuderli? Che cosa sta accadendo? Beh, in realtà, di motivazioni ce ne sono più di una.

Ed è molto, ma molto semplice capirle tutte. Sono 4 le motivazioni principali che inducono le banche a bloccare un conto corrente. La prima, la più comune, avviene quando c’é uno scoperto sul conto e si contraggono debiti insoluti con terze parti. In questo caso, il conto verrà riattivato soltanto quando il risparmiatore avrà saldato tutti i debiti contratti in precedenza. Inoltre, c’è la possibilità di pignoramento del conto a causa dei debiti alti.

Ma il blocco del conto può avvenire anche su segnalazione dell’Autorità giudiziaria che si avvale delle normative antiriciclaggio. Infine, il blocco del conto può avvenire per morte. Ed il conto resterà bloccato fin quando non sia avvenuta la successione. Queste sono tutte le motivazioni per cui potrete ritrovarvi con un conto corrente bloccato.