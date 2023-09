Contatori manomessi, il trucco degli smanettoni per non pagare le bollette I Non devi essere un genio informatico

I costi energetici, come ben sapete, sono aumentati tantissimo nell’ultimo periodo e, dopo una breve pausa, torneranno a lievitare.

In particolare, saranno le bollette dell’energia elettrica a subire i rincari maggiori. Parliamo di un aumento del 10%. E questi rincari arrivano proprio adesso che ci stiamo accingendo al cambio si stagione. Infatti, si sta avvicinando l’autunno che è la stagione di transizione che ci porterà all’inverno, la stagione più fredda e con le giornate più corte dell’anno.

Ci sarà bisogno di maggiore luce artificiale e, ovviamente, di maggior utilizzo di gas naturale per far sì che si possa riscaldare la propria abitazione. Insomma, è qualcosa di davvero preoccupante. Certo, si potrà fare, molto probabilmente, ancora affidamento al Bonus Bollette, o quantomeno a quello che è chiamato Bonus Riscaldamento.

Insomma, qualche aiuto dal Governo arriverà. Purtroppo, però, c’è da dire che le famiglie italiane sono quasi al collasso e non riescono, ormai, ad arrivare alla fine del mese. SI cerca risparmio dovunque ci si giri. Ma sapete che il contatore, quel piccolo dispositivo che è presente in tutte le abitazioni può esserne fonte gradita?

Sì, proprio quel computer con il quale i consumi vengono inviati in presa diretta al vostro provider di servizi. C’è un trucco facilissimo per far sì che possa essere manomesso e si possa raggiungere l’obiettivo di tutti. Ovvero, parliamo del risparmio sulle bollette ed in alcuni casi si riuscirà anche a non pagarle. Vediamolo insieme.

Ecco il trucco del contatore manomesso per non pagare proprio nulla.

Come ben sapete, Enel ha da pochissimo tempo sostituito tutti i suoi vecchi contatori con quelli nuovi chiamati GEM. I vecchi contatori, avevano una tolleranza prima che staccassero la fornitura. In pratica, se si raggiungeva la potenza massima di 3kWh, la corrente “saltava”, ma non subito. Con quelli nuovi, invece, salta di botto al raggiungimento di questa soglia.

Ma questi contatori hanno una porta ad infrarossi al pari dei telecomandi o dei telefonini. Ed ecco su cosa intervenire. Bisognerebbe far entrare il contatore nello stato di Network Fault. In questo modo smetterebbe di dialogare con il server di riferimento. Basta un Pc portatile, con porta ad infrarossi ed Hyperterminal ed il gioco è fatto. In questo modo, con il codice giusto, ovvero con il codice utente e la password che di solito è 0000 si otterrebbe qualcosa in più.

In pratica, blocchereste la comunicazione con il GEM Server, Entrerete all’interno del pannello di configurazione del vostro dispositivo e potrete finalmente aumentare la capacità del vostro contatore da 3kWh a ben 6kWh. Potrete così accendere tutti gli elettrodomestici e le luci in casa senza correre il rischio che salti la corrente. Ovviamente, pagherete per tutti i consumi che avrete.