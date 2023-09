Misterioso uovo dorato trovato sotto il mare: scienziati studiano il Dna I È di una creatura aliena

Le scoperte scientifiche hanno sempre il loro fascino di qualunque oggetto o nuova specie si tratti e suscitano tantissima curiosità.

Come abbiamo accennato, il fascino non è discutibile. Certo, a volte, vengono scoperte, ad esempio, delle nuove specie dall’aspetto raccapricciante. Mette paura il solo pensarci. Ma la curiosità è tanta. Ciò che più incuriosisce, poi, sono le scoperte archeologiche e quelle che riguardano l’astronomia. E’ l’ignoto che attira di più.

La vita aliena, o meglio, la probabile sua esistenza è ciò che affascina, ammalia più di tutto. E ci sono ricercatori che stanno facendo di tutto pur di trovarla, di trovarne almeno un segno. Non sono da meno le scoperte archeologiche ed anche gli studi ad esso correlati. E, poi, non si può non menzionare le scoperte di nuove specie.

Pensate che l’80% ed oltre delle specie presenti sulla Terra, è tutto da scoprire. E’ qualcosa di assurdo. E’ stupendo pensare di condividere lo stesso Pianeta con specie viventi di cui non i conoscono le fattezze, le caratteristiche. E la scoperta fatta pochissimo tempo fa, va proprio in questo senso. Dovete sapere che ha lasciato tutti completamente a bocca aperta.

Si tratta di un uovo scoperto nelle profondità marine. E’ la prima volta che ci si trova dinanzi a qualcosa del genere, soprattutto per il suo colore. Proprio per questo motivo, abbiamo deciso di parlarvene, in modo che possiate godere anche voi di questo ritrovamento e capire di cosa si tratti. Vediamo, allora, insieme cosa dicono gli scienziati.

Una specie aliena: ecco l’uovo dorato!

Ebbene sì, e la scoperta arriva direttamente dall’Alaska, o meglio dal mare che circonda questa porzione di Pianeta. Si tratta di un uovo misterioso che si pensa possa essere stato deposto in quel da una specie aliena. E’ liscio ed ha un buco proprio al centro. Ciò ha fatto pensare che potesse trattarsi di un uovo rimasto lì, ma già schiuso.

Si trova a oltre 2 mila metri di profondità e la scoperta è stata fatta da un mezzo subacqueo radiocomandato. Tale ritrovamento si deve ai ricercatori facenti parte del Noaa (National Oceanic and Atmospheric Administration) degli Stati Uniti d’America. Secondo costoro che stanno effettuando studi sul DNA, potrebbe trattarsi di pelle.

O meglio di tessuto cutaneo. Non si tratta, però, di un uovo di pesce, poichè le dimensioni sono totalmente differenti. Quelli dei pesci sono piccoli. La missione esploratrice sta indagando ancora adesso per evadere l’interrogativo maggiore: “A quale specie appartiene”? Intanto, si è capito che il colore dorato era solo un riflesso delle luci dell’esploratore artificiale. Il suo colore è giallo tendente al marrone. Staremo a vedere cosa accadrà.