Bollette più leggere: è possibile col trucchetto della spina I Deve diventare un’abitudine

Se vuoi una bolletta finalmente più leggera devi conoscere il trucco delle prese della corrente. Ecco di cosa si tratta.

Ebbene il risparmio energetico è la missione che ogni giorno una famiglia comune decide di compiere per il suo benessere economico. Purtroppo i dati certi sono due, da una parte non possiamo certo fare a meno dell’energia elettrica, considerando il largo utilizzo sia per l’illuminazione che per l’utilizzo degli elettrodomestici, dall’altro lato però, le bollette della fornitura elettrica continuano a puntare sempre più in alto.

Una sorta di “essere o non essere”, che manco Shakespeare ci sarebbe dare una risposta su come risolverlo. Ma senza chiamare in causa personalità illustri della letteratura e della storia, cerchiamo di risolverci la questione in casa, sì, insomma, ognuno a casa sua, che in fondo quello è l’importante no?!

Noi dal canto nostro ti possiamo dire che la tua casa nasconde alcuni segreti che ti permetterebbero di risparmiare giusto 100 euro all’anno. Credi che sia poco? Riparliamone al 31 Dicembre quando avrai 100 euro in più nel portafoglio.

Questa volta ti vorremmo far porre l’attenzione su un aspetto che troppo spesso si sottovaluta, ma che risulta essere molto più importante di quello che sembra: Gli elettrodomestici in stand by.

Il trucchetto della spina ti aiuta ad avere una bolletta più leggera

Erroneamente si crede che un elettrodomestico spento, ma che è ancora attaccato alla corrente non consumi. Ma gli specialisti ci parlano chiaramente di alimentazione in standby. In buona sostanza, anche se l’elettrodomestico è spento, consuma ugualmente energia, in quantità minima, ma la consuma.

In particolare occorre tenere sotto controllo tutti quegli apparecchi che hanno quella piccola lucina che cambia colore se sono accesi o spenti. Quindi attenzione alle TV, lettori DVD, caricabatterie, telefoni con display e anche gli elettrodomestici smart. Tu ancora non lo sapevi ma erano loro la causa della tua bolletta esorbitante. Non dimentichiamo che l’utilizzo dell’energia elettrica si traduce in emissioni di anidride carbonica, quindi il risparmio non solo vuol dire risparmio economico, ma anche rispetto dell’ambiente.

I segreti del risparmio

In buona sostanza, risparmiare energia elettrica è semplice, sarebbe sufficiente staccare la spina degli elettrodomestici che non si usano con molta frequenza, evitare di lasciare i caricatori attaccati e scegliere elettrodomestici che faccia no parte della fascia energetica più elevata possibile.

Ricordiamo infine, che le moderne società che forniscono energia elettrica offrono la possibilità di disporre di dispositivi che vanno a rilevare il consumo che presenta ogni singolo elemento elettrico presente all’interno dell’abitazione. Un modo efficace per tenere d’occhio i consumi e determinare quelli che sono i vampiri di elettricità.