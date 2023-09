Lavatrice, il trucco delle lavandaie per tagliare i costi e risparmiare tempo I Fanno sempre così a lavoro

Le lavandaie di una volta ci insegnano come è possibile risparmiare sui consumo e anche sul tempo utilizzando la lavatrice.

Se quando il postino bussa alla tua porta con le bollette in mano vorresti fuggire via lontano, sappi che non sei la sola. Purtroppo le spese all’interno di una comunissima famiglia sono in continuo aumento, sembra che non si fa in tempo a pagare una bolletta che eccone una nuova.

Tra l’altro uno più alta dell’altra. Insomma, il vero obiettivo di ogni famiglia media italiana è quello di risparmiare il più possibile per riuscire ad arrivare agevolmente a fine mese. Non è semplice, ma seguendo qualche piccolo consiglio, sembra che la strada risulti essere molto più agevole.

Tralasciamo per un attimo il consumo di energia per l’illuminazione, soffermiamoci su quelli che sono gli elettrodomestici di largo consumo all’interno di una qualsiasi abitazione. Uno dei maggiori colpevoli in termini di consumi, soprattutto se si ha una famiglia piuttosto numerosa, è la lavatrice.

Una famiglia con un paio di figli deve fare almeno una lavatrice ogni 2 giorni, la media aumenta a seconda dell’età dei figli. Più sono numerosi i lavaggi e ovviamente più il consumo di energia sale. E se avessimo qualche trucchetto per farti risparmiare?

La scelta della lavatrice

Iniziamo proprio da qui, dal momento in cui decidi di acquistare la tua nuova e fiammante lavatrice. Innanzitutto ti consigliamo di acquistare piuttosto capiente se siete una famiglia numerosa, in questo modo potrai ridurre i lavaggi, inserendo in un’unica volta nel cestello il maggior numero di vestiti. Inoltre attenzione ai consumi.

Scegli sempre elettrodomestici di ultima generazione che abbia una classe energetica elevata, la A+++ sarebbe perfetta. Infine evita i lavaggi ad alte temperature che richiedono un notevole dispendio di energia. Infine tieni sempre pulita la tua lavatrice, per evitare di sforzare eccessivamente il motore con un conseguente consumo maggiore. Ma i consigli non finiscono qui.

3 metodi per risparmiare

Ma dal web ci arrivano alcuni consigli pratici che ci permettono di avere degli ottimi spunti non solo sull’utilizzo della lavatrice, ma anche e soprattutto dell’asciugatrice. Ad esempio un ottimo consiglio è quello di inserire un panno assorbente all’interno dell’oblò per fare in modo che questo assorba parte dell’acqua del bucato, che impiegherà meno tempo ad asciugarsi. Altrettanto efficace è l’abbinamento del programma di lavaggio con uno supplementare di centrifuga, che permette di ritirare i vestiti dalla lavatrice quasi asciutti.

Infine un ottimo consiglio è quello di stendere i vestiti all’aria aperta, senza utilizzare l’asciugatrice, quindi coprirli con un lenzuolo che non solo raccoglierà l’umidità, ma eviterà che di fuori i capi assorbano quella presente nell’ambiente.