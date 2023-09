Isybank, tutti i correntisti stanno passando a questa banca I È l’unica soluzione contro la chisura dei Bancomat

Tutti i correntisti Intesa Sanpaolo stanno decidendo di passare al conto Isy, ecco cosa sta succedendo in queste ore e perchè.

Intesa Sanpaolo è uno degli istituti italiani con più correntisti sul territorio italiano. Una banca solida, società quotata in borsa e che cerca di innovarsi in maniera continua per dare ai suoi correntisti sempre il miglior servizio possibile. Di anno in anno la banca ha lavorato su se stessa.

Nata nel 2007 dalla fusione di Banca Intesa e Sanpaolo, la sede amministrativa di questa società è nella città di Torino, invece la sede secondaria è a Milano.

Sembra che per la banca questa sia stata un’estate ricca di novità con l’arrivo di un prodotto completamente nuovo a cui tutti i correntisti non hanno alcuna voglia di rinunciare. Stiamo parlando della digital banking di Intesa Sanpaolo un prodotto a cui gli esperti dell’azienda stavano lavorando da mesi e che hanno potuto lanciare solo nel giugno di quest’anno.

Una novità veramente importante nel mondo bancario italiano, per via del suo livello innovativo veramente elevato per il livello a cui le banche online sono nel nostro paese. Oggi la banca digitale di Intesa Sanpaolo è attiva e tutti i correntisti possono in pochi click scegliere il piano tariffario che meglio si addice alle proprie esigenze. Comunque vediamo nello specifico.

Come funziona

Il funzionamento della App Isybank di Intesa Sanpaolo è estremamente semplice e molto intuitiva. Come è semplice immaginare è compatibile sia con i dispositivi Apple che con quelli Android e l’utilizzo è adatto anche a chi non ha particolare dimestichezza con la tecnologica. In pochi minuti sarà possibile registrarsi e quindi scegliere tra i 3 piani a disposizione.

Con il proprio smartphone il cliente può gestire in maniera completa il suo conto. All’interno del menù è presente l’opzione “parla con noi“, che permette di collegarsi in maniera veloce a un esperto in sede per chiedere consigli in merito al proprio conto corrente. Un elemento questo, che permette di avere maggiore fiducia nel sistema anche da parte di chi, preferisce il rapporto umano dietro all’andare presso la banca.

I perchè dietro ad Isybank

Il CEO dell’azienda Carlo Messina afferma “È un progetto di cui l’Italia deve andare fiera, è la dimostrazione che la nostra banca investe in tecnologia e che la tecnologia è un’enorme opportunità per tutti“. Un piccolo passo verso quella che è la completa digitalizzazione della banca, processo indispensabile per rendere più semplice la vita dei correntisti.

Niente più file chilometriche allo sportello, si fa tutto online, comodamente dal proprio divano. Ovviamente il lancio di Isybank di Intesa Sanpaolo rientra nel più grande spettro del rafforzamento delle competenze digitali di ogni banca.