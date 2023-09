Contatore acqua, la mossa dei furbetti per non pagare la bolletta I Nessuno c’ha mai pensato, non li beccano

Ecco come fanno i furbetti a non pagare mai la bolletta dell’acqua e continuare ad avere il servizio in casa senza alcuna spesa.

L’inflazione è da sempre una piaga con cui tutti dobbiamo fare i conti ogni giorno. Colpisce la spesa per i generi alimentari, quella per l’abbigliamento e anche e soprattutto la spesa per il rifornimento delle materie prime come energia elettrica, acqua e gas.

Insomma, non c’è spesa casalinga che passa indenne attraverso l’inflazione e ogni famiglia italiana deve farvi i conti in maniera quasi inevitabile. Ma non sono pochi i trucchetti che si possono mettere in atto per riuscire a risparmiare qualche euro in bolletta, senza temere per la propria incolumità ogni volta che se ne apre una.

Se il caro bolletta per il consumo dell’acqua ti fa paura, sappi che ci sono dei trucchetti che puoi mettere in atto in maniera semplice, per riuscire a ridurre il consumo. Ci sono alcuni furbetti che addirittura, non solo vedono abbassarsi il prezzo pagato, ma che addirittura non pagano nemmeno un euro di consumo.

Come fanno? Te lo spieghiamo tra poco, intanto una raccomandazione. Ricorda che è possibile ridurre il consumo di acqua mettendo in atto dei comportamenti virtuosi, come ad esempio chiudere l’acqua mentre ci si insapona o si lavano i denti. Non solo riduce i consumi, ma rispetta anche l’ambiente.

Bonus e agevolazioni

Il primissimo modo che si ha a disposizione per risparmiare sulla bolletta per il consumo dell’acqua domestica, è quello di informarsi su eventuali bonus e agevolazioni per quello che riguarda la fruizione dell’acqua. Non si tratta di bandi statali, ma comunali.

Ricordiamo a tal proposito che gli acquedotti sono gestiti a livello comunale e provinciale, quindi solo rivolgendosi agli enti locali si potranno avere risposte certe a riguardo. Inoltre occorre tener presente che quello che si paga è un consumo stimato, sarebbe preferibile inviare lettura del contatore ogni mese per poter procedere al pagamento del reale consumo.

Come intervenire sul contatore

Chiariamo immediatamente che manomettere il contatore è un reato e non andrebbe fatto per nessun motivo al mondo. Ma ci sono alcuni furbetti che intervenendo sul contatore riescono a non pagare affatto la bolletta dell’acqua. Come? Procedendo al collegamento diretto dei tubi.

Una pratica questa che permette di avere acqua nella propria abitazione in maniera continua senza che il consumo venga in alcun modo registrato.