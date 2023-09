Bollette, se spegni gli elettrodomestici a questi orari ti pagano I La mossa per risparmiare energia ti fa guadagnare

Come risparmiare sulle bollette? C’è una soluzione, a patto di avere alcuni requisiti assai particolari. Una sperimentazione che molti attendono con ansia.

Man mano che si avvicina l’inverno e cresce il panico a proposito delle proprie bollette – quanto salirà il gas? E l’elettricità? Già l’estate non era stata leggera… – molti si chiedono come risparmiare sui propri consumi, come abbassare drasticamente le bollette. E la risposta, al di là del mare, è già attiva. Infatti cosa succederebbe se, invece di dover pagare le bollette , le compagnie energetiche ricompensassero coloro che hanno atteggiamenti virtuosi con uno sconto o anzi un vero e proprio payback? Sembra incredibile, ma è proprio quanto sta avvenendo.

Un nuovo fornitore di energia elettrica, chiamato Ovo Energy, finora disponibile solo nei paesi anglo americani (se ne è infatti parlato su The Sun), pagherà i suoi clienti per chiudere i propri elettrodomestici e apparecchi durante i periodi di ‘forte’ consumo energetico, ricompensandoli con 20 sterline al mese, giungendo fino a un guadagno di 100 dollari.

Coloro che scelgono di partecipare dovranno prendere parte al cosiddetto ‘Power Move scheme‘ dove si chiede di ‘tagliare’ i propri consumi energetici dalle 16 alle 19 del pomeriggio, giungendo ad almeno un -1,5%. Questo è l’equivalente, sotto il profilo tecnico, di quattro ore di lavatrice ogni settimana nelle ore di ‘massimo consumo’; o se vogliamo di tre cicli di lavastoviglie alla sera.

La maggior parte delle famiglie utilizza nelle proprie case il 18% della sua elettricità durante queste ore ‘delicate, di massimo consumo; pertanto se si farà questo sforzo Ovo Energy ha ritenuto necessario ‘ricompensare’ la propria clientela.

Come funziona Ovo Energy? Un modello rivoluzionario

E’ possibile essere parte di una ‘challenge’ di Power Move solo se si è un utente di Ovo e si è dotati di un contatore ‘intelligente’, in norma con le ultime tecnologie disponibili. Chi dispone di un vecchio contatore non può, naturalmente, partecipare.

Le esperienze inglesi sono finora positive; il risparmio infatti è assicurato tanto sulla bolletta, quanto sul payback; ad esempio Natalie Harris, di 52 anni, da Bristol, ha raccontato a The Sun che “Ovo mi ha pagato 80 sterline lo scorso inverno per alcuni semplici cambiamenti al mio stile di vita che hanno ridotto la richiesta energetica sulla rete nazionale“. Buone abitudini di risparmio che si sono poi mantenute nel tempo.

“Ho cercato di mantenere le buone abitudini acquisite, ad esempio, sono molto più consapevole di quando aziono la lavatrice e cerco di non usare il forno durante i periodo di ‘picco“. Insomma, l’esperimento sembra confermarsi un successo. Chissà se una simile soluzione giungerà anche in Italia, dove si è già molto attenti al risparmio energetico, a causa delle speculazioni delle compagnie e dell’inflazione galoppante, causa del rapido innalzarsi delle bollette.