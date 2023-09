Bancomat, ti conviene correre a prelevare: più aspetti e più il conto in banca si assottiglia I Un disastro per tante famiglie

E’ una situazione dannatamente tragica quella che stiamo vivendo nell’ultimo periodo e non si vedeva da davvero tantissimo tempo.

Per ritrovare qualcosa di simile, bisogna tornare indietro nel tempo, agli ultimi decenni del secolo scorso. E parliamo, quindi, di circa quarant’anni fa. E’ aumentato tutto, dai beni di prima necessità ai carburanti, passando per la componente energia. I primi, ad esempio, sembrano siano beni di lusso oramai. I carburanti hanno subito ulteriori aumenti.

Da pochi giorni hanno sforato la fatidica cifra di 2 euro al litro. Si tratta di una vera e propria batosta per tutti i cittadini. Le bollette, poi, hanno raggiunto vette altissime. I cittadini non riescono ad arrivare alla fine del mese. E sono costretti a continui prelievi di contante dai propri risparmi sui conti correnti. In pratica, li stanno depauperando.

Ma dovete sapere che non è la sola causa dei risparmi in fumo. Ebbene sì, ce n’é un’altra ed è direttamente collegata alla crisi economica di questo periodo. Pensate che, fino ad ora, sono andati persi ben 89 miliardi di risparmi degli italiani: una cifra da capogiro. E la causa di tutto ciò è l’inflazione. Pensate che il tasso di inflazione, ad oggi, è del 7%.

E le previsioni non sono affatto rosee e parlano di ulteriori rialzi fino alla fine dell’anno. Ciò avrà un duplice effetto: il potere di acquisto dei cittadini diminuirà ulteriormente ed i conti correnti saranno letteralmente prosciugati. E’ questo il momento giusto per agire. Non bisogna aspettare più altrimenti sarà una vera e propria ecatombe.

Conti correnti a rischio: togliete i soldi o investiteli, ma fate presto.

Ebbene sì, la causa principale di questa problematica tragica che riguarda i vostri risparmi l’abbiamo già accennata. Ed abbiamo anche quantificato quanti sono i risparmi andati letteralmente in fumo a causa dell’inflazione. La situazione non andrà migliorando di certo. per questo motivo, il nostro consiglio è quello di toglierli dai conti correnti.

Certo, non vi stiamo consigliando di tenerli sotto una mattonella. Ma i conti correnti classici offrono interessi molto, ma molto bassi. Per questo motivo, sarebbe meglio investirli. Sì, avete capito benissimo. Conviene investirli in azioni societarie, ma anche in obbligazioni che offrono un guadagno finanche sostanzioso.

Altro moto per investire i vostri risparmi è quello di farlo con Btp a media e lunga scadenza. Infatti, al termine del periodo di scadenza, otterrete un’abbondante dose di interessi. Infine, andrebbe anche bene accendere un conto deposito. I soldi resteranno lì per un periodo di tempo e potranno anche fruttare intorno al 5%. Niente male, vero?