Telepass, stai per dirgli addio: sparirà da tutti i caselli autostradali I Finalmente te ne liberi e ci guadagni

Stiamo per salutare per sempre Telepass, un altro servizio permetterà di pagare le autostrade italiane in maniera semplice.

In Italia le uniche strade a pagamento sono le autostrade. Chi viaggia molto sa bene che nel corso degli anni gli aumenti di prezzo hanno toccato anche questo settore, con la scusante che la manutenzione stradale risulta essere sempre più dispendiosa.

Quando si viaggia e ci si trova al casello si devono fare i conti non solo con l‘incremento dei prezzi dei pedaggi, ma anche e soprattutto con le lunghe file chilometriche per il pagamento allo sportello. Chi però viaggia quotidianamente, che sia per piacere o per lavoro può utilizzare un servizio che permette di saltare le file.

Stiamo parlando del Telepass, quel piccolo dispositivo che si può installare, senza alcun bisogno di manodopera particolare, all’interno dell’abitacolo, per poter passare senza fermarsi allo sportello. Il Telepass è un servizio molto semplice, al passaggio al casello l’apparecchio dato a fronte del pagamento di un canone mensile, viene rilevato e l’addebito del pedaggio viene effettuato direttamente sul conto corrente del proprietario.

Fino ad oggi, Telepass era l’unico servizio di questo genere che poteva essere utilizzato dagli automobilisti, ma sembra proprio che le cose stiano cambiando.

Una nuova realtà

La società UnipolSai ha lanciato un nuovo servizio simile a Telepass. Si chiama Unipol Move e permette di pagare il pedaggio tramite lo specifico dispositivo. L’offerta proposta al momento è molto conveniente considerando che il canone è gratuito per i primi sei mesi di utilizzo, per poi passare al costo di 1 euro al mese, più ovviamente, i pedaggi di cui si usufruisce.

All’apparecchio è stata abbinata un’app mobile che permette di pagare i parcheggi con le strisce blu, fare rifornimento nel caso in cui ci si affidi ai distributori convenzionati, procedere all pagamento del bollo, di multe e bollettini. Infine per i detentori dell’apparecchio sono stati pensati anche una serie di sconti.

Possibilità di scelta

L’azienda UnipolSai ha quindi offerto la possibilità agli utenti di decidere quale dei due servizi scegliere. I due sono sì, diversi, ma sotto alcuni aspetti anche molto simili tra loro. Ad esempio entrambe richiedono il pagamento di un abbonamento mensile oltre al pedaggio.

Entrambe poi offrono la possibilità di scegliere la formula Pay per Use, in cui pagando una tantum di attivazione al costo di 10 euro, si potrà pagare una quota fissa di 2,50 euro ad ogni passaggio. Entrambe permettono poi l’associazione di 2 targhe, ma per Telepass è gratuito, invece per UnipolMove richiede il pagamento di 50 centesimi di euro.