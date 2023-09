Dracula, la scoperta sulla dieta del conte che ispirò il vampiro I Mangiava tutti i giorni la stessa cosa: non ci crederai

Quale dieta seguiva Vlad? La figura storica dietro il vampiro Dracula (forse) era vegano. Scopriamo insieme il perchè.

Di cosa si nutriva Dracula? Di sangue, naturalmente. Ma il Dracula reale, il ‘padre’ della Valacchia, il protettore della Transilvania dlale orde turche? La risposta potrebbe sembrare paradossale, ma stando alle ultime novità scientifiche Dracula era vegano.

E’ certo una notizia sconcertante, perchè Vlad – un eroe nazionale per i transilvani e l’Ungheria, un ‘mostro’ per la Turchia, erede dell’impero ottomano – è sempre stato associato a visioni sanguinose, assolutamente granguignolesche; dopotutto il suo passatempo preferito consisteva nell’impalare i suoi nemici. Vlad l’Impalatore, per l’appunto. Un moderno psicopatico o, ad essere più generosi, un generale che conosceva benissimo l’arma del terrore.

Ricordiamo infatti brevemente che, onde terrorizzare le orde musulmano che minacciavano i Balcani, Vlad impalava i suoi nemici su pali di legno, a volte anche nel numero di centinaia. Foreste di pali ‘viventi’, coi nemici ancora vivi, ancora agonizzanti; una strategia del terrore capace di devastare l’animo del sultano e dei suoi lacchè.

La nuova scoperta scientifica si è basata su alcune lettere scritte a mano, risalenti a 5 secoli or sono, contenti delle tracce del sangue del principe. Le analisi delle microscopiche quantità di emoglobina del principe hanno infatti avuto rivelazioni sorprendenti.

Perchè Dracula era vegano? La sensazionale scoperta

Il team ha infatti estratto sangue, sudore e impronte dalle lettere scritte a mano da Vlad, analizzando i risultati a 125 anni esatti dalla pubblicazione dell’iconico Dracula di Bram Stoker. Particolarmente utile è risultata una lettera del 4 agosto 1475, scritta da un uomo autodefinitosi come il ‘principe delle regioni Transalpine’. Cioè, della Transilvania. Firmato, inequivocabilmente, col suo nome: Vlad Dracula.

Gli esperti hanno scoperto come le tracce del sudore e del sangue di Vlad non contenessero assolutamente proteine animali; un dato alquanto inusuale. Le proteine presenti infatti nelle analisi derivano solo dal cibo, dalle piante. Non è detto che Vlad fosse vegano per… scelta. La Transilvania era una regione assai povera, non vi erano allevamenti e le carestie erano all’ordine del giorno. La carne, nel periodo e nel luogo dove viveva Vlad, era tutt’altro che frequente.

“Nel XV secolo, l’Europa aveva un clima assai freddo… e c’era ben poco cibo” ha commentato il co-autore dello studio per The Times Gleb Zilberstein.

Un vegano sì, ma non per scelta, ecco la verità su Vlad.