Conti correnti: ti tolgono i risparmi in un attimo I Intere famiglie rovinate dalla notizia shock

Sole leggerezze che commettiamo veramente tutti ma che purtroppo ci possono costare anche molto caro. Ecco quali sono.

Di recente sono stati molti i casi denunciati alla Polizia Postale di furbetti che in un modo o in un altro hanno cercato di avere accesso al conto corrente del malcapitato di turno che senza che nemmeno se ne accorgesse si è visto sottrarre tutti i suoi risparmi dal conto corrente.

Occorre in effetti dire che ormai le persone che mettono i loro risparmi sotto il materasso sono veramente poche e sono ancora meno quelle che rischiano conservando il denaro in casa, in cassaforti nascoste dietro ad improbabili quadri. Le banche sono un luogo sicuro in cui depositare il proprio denaro.

La nostra nemica numero uno, purtroppo è la tecnologia che dovrebbe aiutarci nella gestione delle nostre finanze e invece… Utilizziamo ogni giorno applicazioni, siti web, OTP e link di tutti i generi e proprio attraverso loro gli hacker intervengono per prosciugare i nostri conti. Inevitabile? Non proprio.

Ecco allora quali sono le leggerezze che tutti commettiamo ma che ci espongono al serio rischio di perdere veramente tutto.

Impostazioni e sicurezza

Per poter avere la certezza o perlomeno una sicurezza maggiore per il proprio internet banking è innanzitutto necessario scegliere una password che sia sicura. O meglio, una password che sia complessa, che non abbia nessun legame con i nostri dati, che non riguardi il nostro nome o la nostra data di nascita, insomma, che non sia facile da rintracciare.

Inoltre ci viene in aiuto l’autenticazione a due fattori che sembra essere una delle impostazioni più sicure recentemente elaborate dagli esperti. Quindi per poter avere accesso ai dati sensibili è consigliabile decidere nelle impostazioni la richiesta di un codice da ricevere tramite app o SMS.

Attenzione a quello che facciamo

Le truffe che di recente sono state commesse a carico dei cittadini ignari, sono avvenute tutte con le stesse modalità, telefonicamente l’hacker si fingeva la banca del soggetto e chiedeva le credenziali d’accesso. Ingenuità? Si, forse sì, ma la cosa peggiore è che purtroppo non c’è modo di rientrare in possesso del proprio danaro avendo dato ignari della truffa il consenso a procedere. Questa lunga premessa per dire di prestare attenzione alle truffe telefoniche, non ci sarà mai nessuna banca che vi chiederà i vostri dati sensibili al telefono e attenzione anche agli e-commerce bufala.

Infine, per poter avere la certezza di non incappare in qualche furbetto dal click facile, consigliamo di evitare l’utilizzo delle reti Wi-Fi free. Sono comode ed è vero, ma sono anche la via d’accesso principale degli hacker ai nostri dati.