Bollette, otto trucchi che hai letto di recente e non sono veri I Ti fanno solo spendere di più

Le bollette energetiche sono diventate una vera e propria croce per le famiglie italiane che non riescono ad arrivare alla fine del mese.

Sono sempre più alte ed è notizia di pochissime ore fa che subiranno ulteriori nuovi aumenti in questo mese. Sì, avete capito benissimo. Proprio ora che l’estate sta finendo e che si sta lentamente entrando in autunno, il precursore dell’inverno, arriveranno gli aumenti in bolletta. Come si dice? Oltre il danno, anche la beffa.

Bisogna attrezzarsi come lo scorso anno. Bisognerà mettere in pratica dei trucchetti, degli escamotage che consentono di avere una buona dose di risparmio e di far rifiatare le finanze familiari duramente provate da tantissimi mesi di crisi. Attenzione, però, perché non tutti i trucchetti che leggete o di cui sentite parlare sono efficaci.

Ebbene sì, ce ne sono alcuni che funzionano esattamente male. O meglio, hanno l’effetto contrario. Anziché farvi risparmiare, faranno aumentare vertiginosamente i costi in bolletta. Li vedremo insieme e capiremo il perché. Pronti a scoprire cosa non fare per ottenere il risparmio in bolletta desiderato? Iniziamo subito.

Bollette energetiche. ecco cosa non fare: gli otto trucchi da accantonare sin da subito.

Quante volte avete letto che bisognerebbe tenere le finestre chiuse? Ebbene, è vero che permettono di non avere correnti d’aria in casa. Ma tenerle sempre chiuse può causare condensa e ci sarà bisogno di fare manutenzione che è costosissima. Meglio ventilare la casa spesso, soprattutto nel caso in cui i termosifoni siano accesi. Altro consiglio da evitare come la peste è la pitturazione dei termosifoni.

Quando qualcuno vi dice che bisogna pittarli di nero per far sì che questi siano più efficienti, tappatevi le orecchie! Non è assolutamente vero. Anche la storia di avviare gli elettrodomestici solo di notte è una sciocchezza. Sì, perché ciò vale nel caso di tariffe con fasce orarie. Ma chi ha una tariffa monoraria, può azionarli a qualsiasi ora. Il costo resta lo stesso.

Se avete un soppalco in casa o una soffitta bassa, vi sarà capitato di imbattervi in consigli che sostengono che sarebbe meglio riempirla per isolare la casa. Può risultare vero, ma sarebbe meglio mettere gli scatoloni su di un pannello isolante. Fuggite da chi vi dice di non usare la lavastoviglie perché energivora. Se utilizzata correttamente, consente di consumare meno energia di un lavaggio a mano.

Altro falso mito è quello che vede come protagonisti i doppi infissi ai balconi ed alle finestre. pensate che il calore disperso dalla casa attraverso questi ultimi è solo il 10%. Sarebbe meglio isolare prima il tetto e le pareti e, poi, pensare ai balconi ed alle finestre. Anche chi vi consiglia i camini o le stufe a pellets erra. Sì, perché hanno un consumo altissimo e la legna ed il pellets costano molto. Infine, diffidate da chi vi dice di riempire i fori dei mattoni. Questi servono per la ventilazione della casa e non devono essere mai ostruiti.