Wi-Fi, le quattro peggiori stanze della casa dove mettere il router I Il segnale è molto meno potente

Quando parliamo di Wi-Fi all’interno delle abitazioni, si pensa soprattutto a quella che è la sua velocità e potenza.

Sì, perché sono tantissimi gli utenti che, ancora oggi, svolgono le loro mansioni lavorative da casa ed hanno bisogno di un segnale super potente per poter effettuare le videoconferenze lavorative. Inoltre, sono molti coloro i quali mettono in atto delle vere e proprie maratone dinanzi i loro televisori, seduti comodamente sui propri divani.

SI mettono lì, incollati allo schermo ore ed ore, a visionare i contenuti offerti dalle varie piattaforme che offrono film, serie tv, documentari in streaming. Altri, invece, restano incollati agli schermi per giocare con le loro console di gioco. Ed altri ancora, utilizzano la connessione per comandare da remoto i propri dispositivi intelligenti.

Ad ogni modo, qualsiasi sia l’utilizzo che se ne fa della connessione, c’é bisogno di un segnale super potente e che non vada a singhiozzi. Vi abbiamo raccontato dei vari trucchetti che ci sono per far sì che la connessione vada spedita come un razzo. Dovete sapere, però, che ci sono quattro stanze della vostra abitazione in cui bisognerebbe vietare per Legge l’installazione del router.

Sì, avete capito benissimo. Non bisognerebbe mai inserirlo in questi ambienti, altrimenti vi ritroverete con un segnale più lento di una tartaruga. Ecco perché abbiamo preparato quella che vuole essere un mini guida utile all’installazione ed al miglior posizionamento del vostro dispositivo. vediamo insieme dove non metterlo mai per nessuna ragione al mondo.

Router Wi-Fi: ecco le quattro stanze in cui evitare il suo posizionamento.

Vediamo, allora, subito qual è la prima stanza da evitare. Non mettetelo mai nella cantina della vostra abitazione. Infatti, questa si trova nel seminterrato ed il segnale del router va verso il basso. Quindi, non arriverà mai ai piani superiori. Altro posto in cui non mettere mai il router è il bagno della vostra abitazione. Sì, è strano, ma sono molti che lo fanno.

In questa stanza, c’é una presenza massiccia di acqua. E quest’ultima, oltre ad interferire con il segnale Wi-Fi, può causare seri danni al dispositivo stesso. Si può andare incontro, inoltre, ad un corto circuito con tutte le conseguenze disastrose del caso. Ovviamente, tra le stanze killer di segnale, non possiamo non menzionare le cucine.

Ebbene sì, in queste ci sono tantissimi elettrodomestici che sono pieni di metallo. E quest’ultimo è uno dei maggiori interferenti del segnale Wi-Fi. Tra tutti, menzioniamo i frigoriferi ed i forni a microonde che con le loro onde elettromagnetiche uccidono addirittura il segnale emesso dal router. Infine, anche una stanza molto disordinata può fungere da interferente. Sì, perché più ostacoli ci sono dinanzi al router e peggiore sarà la qualità della vostra connesione.