Smartphone, svelato il trucco per bloccare i vampiri della batteria I La carica ti durerà parecchie ore in più

L’incubo peggiore degli utenti è quello di restare senza smartphone nel bel mezzo della giornata a causa della batteria scarica.

Sì, perché, ormai, questi dispositivi sono diventati indispensabili. Vengono utilizzati per svariati motivi. In primis, per lavoro dato che sono molti coloro i quali devono spostarsi per raggiungere delle località dal proprio luogo di lavoro. O magari hanno bisogno di comunicare con colleghi e clienti. Certo, ci sono tantissimi utenti che usano lo smartphone solo per chiamare o per ricevere messaggi.

Ma molti lo usano per ascoltare brani musicali, visionare contenuti multimediali all’interno delle varie piattaforme che utilizzano questi servigi. E, poi, come non menzionare un utilizzo massivo che se ne fa delle varie piattaforme social, Instagram o TikTok su tutte, ed anche quelle di messaggistica, come WhatsApp e Telegram.

Dovete sapere, però, che tutte le applicazioni utilizzate sono energivore. Si, consumano l’energia del vostro smartphone senza che voi ve ne accorgiate. Ovvero, la utilizzano anche in background. Ed è proprio di queste ultime che bisogna preoccuparsi di più. Ed il motivo è presto detto ed anche molto semplice da intuire.

Succhiano energia di nascosto. Vi ritroverete, quindi, con uno smartphone completamente scarico anche nel caso in cui non lo utilizziate. Dovete sapere che un trucco c’é ed è anche molto, ma molto utile. Una volta messo in pratica, riuscirete ad avere uno smartphone carico per più tempo. Vediamolo insieme.

Ecco svelato un trucco fantastico che vi aiuterà a bloccare i killer della batteria del vostro smartphone.

Innanzitutto, vi diciamo che avere tantissime applicazione sullo smartphone è comunque deleterio. Molte di queste, poi, non vengono neanche utilizzate. Il nostro consiglio è quello, ovviamente, di disinstallarle, sia per recuperare dello spazio importante in memoria, sia per preservare la batteria del vostro dispositivo.

Se, poi, non avete nessuna intenzione di privarvi delle applicazioni scaricate ed installate, ecco che arriva in vostro soccorso quello che è il trucco di cui vogliamo parlarvi. E’ qualcosa che riguarda tutti gli utenti in possesso di device Android. Ebbene sì, perché dovete sapere che Google consente di fare qualcosa di davvero eccezionale, ma che è sconosciuto ai più.

Infatti, gli utenti possono limitare le applicazioni, in modo da tenerle all’interno dello smartphone, ma facendo in modo che consumino poca energia. Basta andare all’interno delle Impostazioni, cliccare su Batteria prima e su Utilizzo batteria, poi. Vi apparirà un elenco di App sulle quali cliccare per limitare l’utilizzo della batteria. Attenzione, però, perché un’applicazione limitata, potrebbe anche non funzionare al meglio.