Bollette luce, un oggetto da 5€ ti riduce tutti i consumi I A fine anno ti accorgi del risparmio

Come risparmiare sulle bollette per l’energia elettrica? Tra i tanti rimedi, vi è una soluzione rapida ed efficace.

Come tagliare sulle bollette dell’elettricità? Un tempo, prima della pandemia Covid, del caro energia e dell’inflazione, le bollette erano una spesa alta, ma sopportabile. Oggigiorno invece, a causa dei repentini aumenti dei prezzi, stanno incidendo a fondo sui risparmi delle famiglie e delle imprese.

Come agire, pertanto? Occorre evitare gli sprechi, di qualsiasi tipologia: niente apparecchi lasciati accesi inutilmente, né sprechi nell’uso di caloriferi e condizionatori. Essere accorti e parsimoniosi, questa è la parola d’ordine.

Il primo consiglio che viene solitamente fornito consiste nell’utilizzare le lampadine a LED, le quali consentono di ‘abbattere’ le spese dell’85%. Se inoltre si dispone di un po’ di liquidità, è anche opportuno acquistare elettrodomestici della fascia alta; dureranno di più e consumeranno di meno, specie quelli che devono retare sempre accesi, quali il frigorifero.

Il secondo consiglio consiste inoltre di valutare con attenzione quale caldaia usare e se usarla (perché non una pompa a calore?); i modelli di caldaia a condensazione rispariamo il 22% di gas metano a confronto con quelli ‘classici’; inoltre utilizzare le valvole dei radiatori consente di tagliare un ulteriore 13%.

Come risparmiare sulle spese dell’elettricità? Il rimedio semplice e pratico che pochi conoscono

Qual è dunque il reale segreto per un corretto risparmio? In linea generale è sempre una buona idea utilizzare ciabatte multi presa. Infatti tanto il televisione, quanto in generale gli apparecchi elettronici consumano in stand by da 1 a 4 Watt. Naturalmente molto dipende dal tipo di marca e da quanto risulta recente il modello. Proviamo però a calcolare questo valore per tutte le 24 ore di un giorno; risulterà un consumo non indifferente, tra i 24 e i 96 Wh.

Proviamo allora a fare un salto ulteriore, a calcolarlo sull’arco di 365 giorni, di un anno intero di spese; si arriverà al consumo, piuttosto impressionante, stimato tra gli 8760 Wh e i 35040 Wh. Non serve poi sottolineare quanti consumi superflui aggiungano apparecchi come il pc, lo stereo, il decoder, il carica batterie del cellulare, il caricabatterie del lettore ebook, il caricabatterie delle cuffie e così via. Piccoli consumi che si sommano, inesorabili.

La soluzione per economizzare consiste nell’utilizzare un’unica ciabatta multi presa con tanto di interruttore; un click e via, si risparmia su questo consumi ‘segreti’, su questi ‘vampirismi’ energetici. E oggigiorno, specie se si ordina online o si cerca nei negozi di elettronica meno blasonati, le ciabatte multi presa sono vendute a basso prezzo.