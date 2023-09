Bollette, col trucchetto del lenzuolo risparmi ogni mese I Devi solo ricordarti di farlo tutte le volte

Nonostante sia ancora estate e le temperature siano ancora calde, ci stiamo avvicinando all’autunno e alla stagione fredda.

Ovviamente, parliamo dell’inverno e delle sue temperature gelide. Ma questa stagione non porta in dote solo il freddo, bensì anche giornate più corte e maltempo. A causa delle giornate più corte, c’è meno luce che in estate e, quindi, si ha necessità di provvedere ad illuminare l’abitazione con la luce artificiale per più tempo.

Ovviamente, i costi all’interno delle bollette energetiche lieviteranno. E non parliamo solo di quelle della luce, bensì, anche di quelle del gas. Come se non bastasse, poi, sono giunte notizie davvero poco confortanti. Infatti, i costi dell’energia elettrica aumenteranno fino al 10%, mentre quelle del gas aumenteranno fino al 3%.

Questi rincari si andranno ad aggiungere ai costi già alti che tutte le famiglie italiane stanno sperimentando. Insomma, si andrà di male in peggio. Bisognerà comportarsi come lo scorso inverno. Bisognerà metter in pratica tutta una serie di trucchetti che consentiranno a tutti di ottenere una buona dose di risparmio.

Ed è proprio di uno di questi trucchetti che vogliamo parlare. Ve lo vogliamo svelare perché, grazie ad esso, si riuscirà a risparmiare tantissimo al termine del periodo di fatturazione delle bollette. Ovviamente, bisogna soltanto non dimenticarsi di metterlo in pratica ogni qualvolta ce n’é bisogno, altrimenti i consumi lieviteranno.

Ecco il “trucchetto del lenzuolo”: risparmio assicurato!

Quando arriva l’inverno e, con esso, le giornate molto piovose, non si ha la possibilità di asciugare il bucato lavato in lavatrice. O meglio, non si può stendere il bucato all’aperto. Ecco che entra in gioco uno degli elettrodomestici più energivori presenti nelle abitazioni. Stiamo parlando, ovviamente, dell’asciugatrice. Certo, permettere di asciugare indumenti e biancheria in poco tempo, ma è un vero e proprio vampiro. Incide tantissimo su quelli che sono i costi riportati in bolletta.

Ecco che, allora, entra in gioco il nostro trucchetto fenomenale. E’ molto veloce ed anche facile da attuare. Basta uno stendibiancheria, un lenzuolo ed un termosifone ed avviene la magia. La prima cosa da fare è, senza dubbio, stendere il bucato normalmente sullo stendino. Quest’ultimo andrà posizionato proprio dinanzi ad uno dei termosifoni presenti nell’abitazione.

Ed ecco che, adesso, entra in gioco quello che è il vero e proprio protagonista del trucchetto: il lenzuolo. Ovviamente, dovrà essere completamente asciutto! Con questo andrete a coprire da un lato lo stendibiancheria. L’altro capo del lenzuolo, poi, dovrà essere attaccato con i suoi lembi al termosifone. In questo modo si creerà una camera calda che vi permetterà di asciugare il bucato in un batter d’occhio senza dover avvalervi dei servigi dell’asciugatrice. Il risparmio è assicurato!