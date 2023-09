WhatsApp cambierà totalmente look e tante altre novità I Mai tanti aggiornamenti in un colpo solo

WhatsApp si rifà il look e introduce delle novità che siamo sicuri piaceranno moltissimo agli utenti. Ecco quali sono e come usarle.

WhatsApp ad oggi è una delle App di messaggistica istantanea più utilizzata. Le compagnie telefoniche continuano a proporre promozioni all inclusive con sms gratuiti senza tener conto che ormai il 90% degli invii di messaggi di testo e non solo avvengono attraverso WhatApp.

Era il lontano 2009 quando WhatApp è stata fondata da Brian Acton e Jan Koum ex dipendenti del sistema di ricerca Yahoo!. Come ben si potrà immaginare il format di partenza era completamente differente da quello attuale, in un primo momento, infatti, l’App permetteva solo di vedere gli stati dei propri contatti in rubrica.

Sono con il tempo sono state aggiunte le nuove funzionalità che hanno fatto diventare WhatsApp, l’applicazione per smartphone e per apparecchi mobile, di maggior successo per quello che riguarda la messaggistica istantanea, anche se i direct di Instagram negli ultimi tempi le hanno dato del filo da torcere.

E mentre impazza nuovamente, la notizia che vorrebbe un WhatsApp a pagamento come i social di maggior successo sotto il controllo Zueckerberg, ecco che proprio l’applicazione dallo sfondo verde fa trapelare alcuni screen in merito a una versione completamente nuova.

Lo novità

Diverse le funzionalità che verranno aggiunte al nostro caro WhatsApp, che si andranno aggiungere alla possibilità di mandare dei brevi video che vanno a sostituire i messaggi vocali, che da poco è stata inserita nell’applicazione. Completamente nuova l’interfaccia con il logo verde aggiunto alla schermata e la barra bianca superiore completamente ridisegnata.

4 saranno invece i nuovi pulsanti che sarà possibile trovare nella parte superiore della schermata che consentiranno agli utenti di ordinare in maniera rapida le loro conversazioni, per poter trovare velocemente i messaggi importanti.

A quando il nuovo aggiornamento?

Le foto che circolano nelle ultime ore per quello che riguarda le nuove possibili schermate WhatsApp sono trapelate da fonti indiscrete. Attualmente non è chiaro né sé né quando l’aggiornamento verrà reso pubblico e quindi installabile sui propri dispositivi con le sue nuove funzionalità.

Sembra infatti, che attualmente la versione di prova non sia stata concessa nemmeno agli utenti Beta che hanno il compito di provare gli aggiornamenti in anteprima e consigliare eventuali modifiche e miglioramenti.