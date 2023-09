Nuove specie animali: le dieci più assurde scoperte negli ultimi dieci anni I Non credi possa essere vero

Le scoperte scientifiche suscitano sempre curiosità, altre volte, poi, c’é chi ne rimane proprio estasiato ed anche chi resta traumatizzato.

Sì, perché ci sono, ad esempio, delle nuove specie scoperte che sono davvero terrificanti. Negli ultimi anni, poi, ne sono state scoperte ben dieci che non si pensava potessero essere vere. Gli scienziati, i ricercatori si sono trovati dinanzi delle specie che li hanno lasciati praticamente a bocca aperta. Ve ne vogliamo parlare.

Sì, perché appena conosciute, non penserete possano essere vere. La Terra, il Pianeta su cui viviamo, poi, riserva sempre delle sorprese sensazionali, soprattutto, dove nessuno se le aspetta. Ed anche le zone in cui si pensa non si possa trovare nulla, sono foriere di notizie sensazionali. E ciò accade soprattutto grazie alla tecnologia.

Tutte le aree del Pianeta che ci ospita sono in grado di sorprendere tutti. Pensate che il 90% delle specie presenti, non sono ancora conosciute. Negli ultimi anni, poi, sono state scoperte ben 10 nuove specie che vi faranno rimanere scioccati. Hanno caratteristiche davvero impensabili. Le vedremo tutte, una ad una.

Ecco le ultime dieci specie scoperte che erano ancora sconosciute.

Iniziamo subito, perché sono davvero tantissime. Partiamo da una specie di squalo scoperto nel Golfo del Messico ben cinque anni fa. Si tratta di una specie piccolissima che non supera i 70 centimetri, ma che ha degli occhi enormi. Per questo motivo è stato chiamato Squalo dai grandi occhi. In Indonesia, poi, è stata scoperta una nuova specie di topo. Hyorhinomys Stuempkei, questo è il nome della nuova specie scoperta. E’ conosciuto anche come topo dal naso di maiale proprio per la conformazione del naso. Le sue orecchie, poi, sono enormi ed ha denti appuntiti.

Ha dimensioni di tutto rispetto. Pensate che può arrivare a misurare ben 45 centimetri di lunghezza. SI ciba di lombrichi. E, poi, c’é il gambero colorato, o Cherax Pulcher, scoperto anch’esso in Indonesia. Si nutre di foglie marce ed il suo corpo va dalla colorazione blu fino ad arrivare al rosa ed al viola. Può vivere fino a 40 anni. Poi, c’é l’Orthrozanclus Elongata, nome scientifico dell’Ortrozanclo, che è estinto ed è vissuto ben 500 milioni di anni fa. Pensate che era davvero piccolissimo. Infatti, misurava solo 25 millimetri. In Ecuador, poi, è stata scoperta la rana mutaforma. E’ chiamata così per la sua capacità di cambiare forma e mimetizzarsi con tutto ciò che c’é intorno.

Ed ancora, troviamo il Ragno nascondino o Jotus Remus, piccolo e che saltella e si sposta sotto una foglia. Continuiamo la nostra carrellata con la Phyllodesmium poindimiei o lumaca di mare, con corpo piccolo e conico che si trova nelle acque dove insiste la barriera corallina. Altro animale strano è la tartaruga fosforescente, dai colori rosso e verde. Poi, troviamo la vespa parassita, che è stata trovata nella foresta amazzonica e che ha un enorme pungiglione con il quale blocca le prede e vi deposita le sue uova.

Altro animale stranissimo è, senza dubbio, il tardigrado. E conosciuto sin dalla fine del 1700 questo invertebrato resistentissimo anche a condizione estrema. Ma ultimamente ne è stato scoperto uno con zampe più lunghe. Infine, troviamo lo scarafaggio viaggiatore. Anche questo è davvero piccolissimo e si fa trasportare da una formica.