Instagram, sempre più utenti stanno avendo questo problema coi Reel da giorni I Lo risolvi così

Gli utenti di Instagram stanno riscontrando un problema enorme che li riguarda da vicino e che sta creando tanti malumori.

Ebbene sì, c’è una problematica che riguarda i Reel, ma anche le Storie della nota piattaforma social di proprietà di Meta. Questo social è uno dei più apprezzati ed utilizzati a livello mondiale. Offre, come ben sapete, la possibilità di condividere le proprie emozioni in foto o in video, più o meno brevi. E c’é da dire che i contenuti al suo interno sono davvero spaziali.

Ce ne sono alcuni che fanno davvero rabbrividire. Sono realizzati davvero benissimo e riescono a tenere incollati numerosi utenti dinanzi allo schermo del proprio device dall’inizio alla fine. Parliamo di video o Reel di viaggi che consentono di immergersi all’interno dei paesaggi visitati dai Creator. Ma ci sono anche contenuti divulgativi.

Pensiamo a quelli a tema storico o di arte. Sono viaggi nel tempo che fanno volare la fantasia tra antiche rovine e la storia di posti sconosciuti. Degni di nota, sono anche i contenuti culinari, soprattutto quelli che abbinano le ricette a quelle che sono le tradizioni dei luoghi da dove provengono. Si possono conoscere storie ed aneddoti legati a quelle particolari ricette.+

Purtroppo, però, molti utenti, sia quelli che realizzano contenuti professionali sia quelli che lo fanno per diletto, stanno segnalando un problema grave che riguarda i Reel e le Storie. Ve lo abbiamo accennato poc’anzi e vogliamo capire, insieme a voi di cosa si tratta. Inoltre, vi diremo anche come poter risolvere questo inconveniente.

I problemi con i Reel durano da troppo tempo: ecco come risolverli!

Come al solito, quando qualcosa non va, gli utenti sfogano la loro rabbia su Twitter, o meglio su quello che ora si chiama X. E’ questo, da sempre, il luogo deputato alle proteste contro le altre piattaforme social. E di segnalazioni del genere ne sono giunte a centinaia. Si sono susseguite in questi ultimi giorni e mostrano la frustrazione degli utenti che non possono utilizzare al meglio la piattaforma.

In pratica, molti, dopo aver creato i loro contenuti o dopo averli caricati, non riescono a concludere il processo. E questo, perché non possono inserire il loro brano musicale preferito. Il primo tra tutti a segnalare tale problematica pensava riguardasse da vicino soltanto il suo account. Poi, pian piano, ne sono arrivate altre. Ed il numero è sempre più in crescita.

Ognuno leggeva un messaggio a schermo: “Audio non disponibile” o “Brano non disponibile“. Le strade che portano alla soluzione possono essere due. la prima è quella di disinstallare l’applicazione e di reinstallarla nuovamente. Ma, ciò funziona solo se si tratta di un problema isolato. Mentre, come si è appurato, si tratta di un bug presente all’interno dell’applicazione. Pertanto, la soluzione più opportuna è quella di attenderne la sua risoluzione.