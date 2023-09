Elon Musk, tutte le droghe del miliardario: le fa tutti i giorni I Per il padre è ormai fuori controllo

Elon Musk si droga o assume sostanze psicotrope? La domanda è sempre più legittima, a fronte di numerose investigazioni. Vediamo cosa invece ha dichiarato il padre.

Giunge dal tabloid scandalistico inglese The Sun una ‘bomba’ su uno degli uomini più ricchi del mondo, cioè Elon Musk. Il miliardario sudafricano è stato accusato di utilizzare una vasta gamma di droghe da diversi giornali americani. Si tratta di gossip, indiscrezioni; però con una robusta base di verità. Ora sulla questione è intervenuto il padre che certo conosce Musk più di tutti.

Sembra, dalle prime indiscrezioni, che Musk utilizza microdosi di ketamina, la quale può essere utilizzata tanto come droga per le feste, quanto come trattamento anti depressivo. Ma non è l’unica droga sotto indagine.

Naturalmente è rimasto nella mente di tutti quel momento in cui, in diretta sul podcast di Joe Rogan, Musk fumò una canna nel 2018; a seguito della quale la NASA richiese un controllo di sicurezza sullo SpaceX. “Non fumo erba. Come chiunque che abbia guardato il podcast può raccontare, io non ho idea di come fumare erba o altro” si era poi difeso il miliardario, ‘padre’ dell’impero delle Tesla.

Il padre di Elon, un ingegnere elettromeccanico di nome Errol, di 77 anni, ritiene che questi attacchi all’integrità del figlio mirino a svalutarlo e preludano ad una mossa del governo per appropriarsi del suo impero finanziario. Insomma, una manovra concerta

Il padre parla chiaro su Elon Musk, non vi sono più dubbi di sorta

“Le speculazioni secondo cui Elon ha problemi di salute mentale e si stia medicando con Ambien e ketamina non ha reali fondamenta, sono sciocchezze inventate per far vincere i liberali” ha raccontato il padre.

Il padre ha poi compiuto alcuni bizzarri ragionamenti sulla questione della ‘canna’ fumata da Musk; “Non volendo sembrare un bigotto, ha tirato una boccata, che gli esperti hanno detto di non aver compreso l’inalazione, grazie a dio, altrimenti Elon avrebbe tossito, portando alla fine lo show“.

Secondo le indiscrezioni giornalistiche Musk utilizzerebbe lo Ambien mescolato ad alcool per addormentarsi ogni notte; però non vi sono certezze. Allo scorso campionato di calcio in Qatar Musk è stato sorpreso invece bere da un bicchiere di vino e ha ammesso di apprezzare il whiskey. Nel giugno 2017 aveva twittato, “un po’ di vino rosso, musica vintage, dell’Ambien… e magia!“.