Conti correnti, ogni giorno hai 30€ in meno senza accorgertene I Te li rubano così

La frontiera della truffe è molto ampia e queste possono avvenire sia online che di persona, in qualsiasi luogo ed a qualsiasi ora.

Ne abbiamo esaminate tantissime fino ad ora. Abbiamo capito che il luogo maggiormente colpito è l’interno degli sportelli Bancomat. Pensiamo, infatti, alle truffe messe in atto con skimmer, piccoli dispositivi in grado di clonare le carte, rubare i Pin ed anche di fare in modo che gli ATM non eroghino le banconote prelevate.

Poi, ci sono le truffe messe in atto di persona. Vale a dire, quella del lama, in cui due complici si dividono i compiti. Uno sputa sul dispositivo e creare scompiglio e l’altro frega il denaro. Ma c’é sempre anche il finto dipendente di banca o di Poste che si fa consegnare i soldi e li sostituisce con banconote false. Insomma, ce n’é per tutti i gusti.

L’elenco sarebbe ancora molto, ma molto lungo. E sarebbe tedioso. Altra tipologia di truffa è quella conosciuta come phishing e smishing. In realtà, possiamo dire che siano le stesse. Ma la prima avviene tramite mail e la seconda tramite sms. I messaggi che arrivano hanno carattere di urgenza e contengono un link che, se cliccato, farà sì che il conto venga svuotato.

Online, poi, ce ne sono tantissime altre. C’é, poi, una tipologia di truffa che sta prendendo sempre più piede e riguarda le carte bancomat e la nuova tipologia di pagamento contactless. Sì, quella che consente di effettuare pagamenti senza dover inserire Pin né firmare la ricevuta di avvenuto pagamento al di sotto della cifra dei 30 euro. Vediamo, insieme, cosa accade.

Ben 30 euro in meno ogni giorno sul conto corrente: ecco la nuova truffa.

In realtà, possiamo dire che sarebbero trenta euro in meno non ogni volta. In realtà, potreste subire ammanchi ancora maggiori. I truffatori mettono in atto un comportamento criminale e subdolo. Non ve ne accorgerete fin quando farete un estratto conto. Insomma, bisogna fare molta, ma molta attenzione, perché questa truffa può avvenire dovunque.

Come abbiamo accennato in precedenza, riguarda tutte le carte che consentono transazioni contactless. Ma cosa accade? Cosa fanno questi criminali? Ebbene, dovete sapere che si muniscono di Pos Portatili o rendono Pos i loro smartphone grazie a delle applicazioni presenti all’interno del vari App Store esistenti.

Si avvicinano alle vostre tasche o alle vostre borse con questi dispositivi ed avviano delle mini transazioni di valore inferiore ai 30 euro. Non ci sarà bisogno di autorizzazione, non ci sarà bisogno del Pin. E, quindi, vi sottrarranno ben 30 euro ogni volta che si avvicineranno. Il consiglio è quello di disabilitare la funzionalità contactless dalla vostra App di Home Banking e di attivarla solo quando ne avete necessità.