Termosifoni, se fai questa manovra dimezzi le spese: bastano 4 spicci

Quando si parla di rincari energetici, si pensa subito alle bollette che arrivano a casa e sono diventate un vero e proprio salasso per tutti.

Pensiamo subito ai consumi dei vari elettrodomestici presenti in casa e, soprattutto, a quelli che sono nelle cucine. Sono davvero molto energivori ed il loro peso sulle fatturazioni dei consumi dell’energia elettrica si fanno sentire tantissimo. Certo, ci sono dei trucchetti da mettere in pratica che fanno al caso di tutti e sono anche super facili da imparare.

Ma la crisi dura da troppo tempo e coinvolge anche le fatturazioni dei consumi di gas naturale. Ora, stiamo andando incontro, a grandi falcate, a quella che è la stagione più fredda dell’anno: l’inverno. Sì, è vero, c’é ancora uno spezzone di estate da vivere e la stagione autunnale. Ma bisogna iniziare a premunirsi.

Ebbene sì, perché con l’avvento delle giornate più fredde, dalla corsa al refrigerio, si passa a quella per il riscaldamento. C’è bisogno di tepore in casa e, nonostante consumino tantissimo, i dispositivi utilizzati maggiormente restano sempre i termosifoni. Donano una sensazione di benessere, di relax a tutti coloro che abitano in casa.

Purtroppo, però, come abbiamo accennato in precedenza, bisogna fare i conti con le bollette altissime di questi tempi. Ecco che ci vengono in soccorso dei trucchetti fantastici per risparmiare senza dover, per forza di cosa, dover tenere spenti questi dispositivi tanto amati. Vediamo, insieme, una manovra in particolare, che farà in modo che le spese si dimezzino.

Termosifoni e risparmio: in poche mosse e con pochissimo soldi, questa manovra vi svolterà la vita.

Innanzitutto, vi diciamo che un impianto vecchio ha bisogno di maggiore manutenzione e di pulizia. Ovviamente, entrambi questi processi devono essere effettuati anche nel caso in cui ci si ritrovi di fronte ad impianti nuovissimi. Sono entrambi processi importantissimi ai fini del funzionamento perfetto dei termosifoni.

Ma, mentre la manutenzione è affidata ad esperti del settore, la pulizia va fatta da chi vive all’interno dell’abitazione. Questa può risultare un po’ difficile a causa della forma dei dispositivi. Ma noi siamo qui a svelarvi un trucco sensazionale consigliato dagli idraulici. I termosifoni emanano calore ed attirano la polvere che si andrà ad attaccare ad essi.

Per rimuovere questo strato che diventa isolante e non si sentirà più il calore prodotto, oltre i detergenti, gli idraulici consigliano un miscuglio di acqua ed aceto. Sì, avete capito benissimo. Basta un panno imbevuto con questa soluzione ed il gioco è fatto! E nelle fessure? Come si può pulire a fondo? Basterà armarvi del vostro asciugacapelli, avviarlo alla massima potenza e fare uscire tutta la polvere.