Samsung, ecco le nuove smart tv Oled: un piacere per gli occhi | Prezzi strepitosi

Il 2023, fino ad ora, ci ha regalato tantissimi nuovi dispositivi, tutti tecnologicamente avanzati e performanti, pronti a soddisfare tutti.

E non parliamo soltanto di smartphone. Certo, questi ultimi sono quelli che suscitano maggiore curiosità. Basti pensare, ad esempio, agli iPhone 15 di prossima uscita. Se ne parla, ormai, da tantissimo tempo e le indiscrezioni che sono girate da novembre 2022 hanno fatto sì che si conoscesse praticamente tutto di loro.

Ovviamente, tra gli smartphone attenzionati sia dagli addetti ai lavori che da tutti gli utenti, non possono non essere menzionati i Samsung Galaxy S23 o i nuovissimi Samsung Galaxy Z Flip 5 e Z Fold 5. Sono tutti fuori di testa sia per i device già presenti sul mercato che per tutti quelli che ancora devono arrivare.

Anzi, per questi ultimi, poi, col passare del tempo e l’avvicinarsi della data di lancio, cresce sempre di più l’ansia di vederli apparire nella realtà, di toccarli con mano, senza dover più fantasticarci su. Insomma, l’attesa c’é ed è dolce, ma ancora più dolce è poterli finalmente utilizzare. Tra quelli di cui si può fruire già dei loro servigi, ci sono dei nuovi smart tv.

Sì, avete capito benissimo, sono già tra noi. E le loro performance, i loro colori sono davvero eccezionali. Per non parlare, poi, dei prezzi che sono davvero strepitosi. Sono il meglio del meglio di questo settore e sono prodotte dalla multinazionale sudcoreana Samsung. vediamo di cosa si tratta ed ovviamente quanto costa acquistarle.

Samsung QD-OLED: una delizia per gli occhi a prezzi stracciati.

E dovete sapere che combinano ben due tecnologie. Infatti, hanno lo schermo OLED e strato Quantum Dot. Gli schermi offrono una fantastica esperienza di visione dei contenuti, con dei neri e dei colori davvero brillanti ed una fantastica luminosità. Il sistema operativo integrato è il Tizen 7 e la potenza audio arriva a circa 70 watt.

E sono ben due le gamme di televisori che sfruttano il meglio di queste due tecnologie. C’è la gamma S95C con ben 4 porte HDMI. C’è la versione da 55” a 2499 euro, quella da 65” a 3299 euro e quella da 75” che costa 4799 euro. Poi c’è la gamma S90C che ha una potenza audio inferiore, 60 watt, ma tutte le caratteristiche della gamma precedente.

Anche in questo caso ci sono tre modelli. C’é quello da 55” a 1199 euro, quello da 65” a 2799 euro ed infine, anche per questa gamma, c’é il modello da ben 75”. In questo caso, però, il prezzo è ampiamente inferiore rispetto al suo collega della gamma menzionata poc’anzi. Infatti, il costo di questo maxischermo è di soli 3999 euro.