Luce e gas, il risparmio non si fa in queste fasce orarie: cambiale con queste

Eccoci nuovamente a parlare di quelli che sono i consumi energetici delle famiglie ed i relativi costi in bolletta che sono altissimi.

E’ dalla pandemia di Covid che ci si sta ritrovando di fronte ad aumenti sconsiderati. Poi, quando si pensava che si potesse tornare a respirare ecco che è arrivata la Guerra tra Russia ed Ucraina ad accentuare nuovamente i rincari. Ormai, gli italiani sono esasperati. Non riescono a vedere la luce in fondo al tunnel

E le previsioni non sono affatto rosee. Si prevedono, infatti, nuovi aumenti dei prezzi e un nuovo picco del tasso di inflazione. Inoltre, anche le bollette relative ai consumi di energia elettrica subiranno nuovi aumenti. Si parla di una forbice di aumenti che va dal 7% al 10%. Insomma, una vera e propria mazzata in vista dell’inverno.

Sembra quasi che il Bonus Bollette ed i vari trucchetti messi in pratica dai cittadini non servano più. Sono continui i prelievi di contante presso gli sportelli Bancomat. E una conseguenza di questi è, senza dubbio, il depauperamento dei risparmi di una vita. Purtroppo, bisognerà riprendere le buone abitudini dello scorso anno e cercare di risparmiare il più possibile.

Allora, vediamo come ottenere risparmio da quelle che sono le bollette energetiche. Si potrà ottenere solo considerando le fasce orarie. Ma, attenzione, la vecchia concezione di queste ultime non porta più risparmio. Anzi, si finisce con spendere cifre maggiori per i consumi. Vediamo, allora, come ottenere il massimo per raggiungere l’obiettivo prefissato.

Cambiate le fasce orarie: è l’unico modo per risparmiare sulle bollette.

Ebbene sì, la maggior parte degli italiani non è assolutamente bene informata su quelle che sono le fasce orarie e, soprattutto, i loro costi sui consumi energetici. Ebbene sì, perché i contratti stipulati con i vari provider sono totalmente diversi l’uno dall’altro. Ed anche quelli stipulati con lo stesso provider differiscono tra di loro.

Insomma, è una babele. Ed anche le fasce orarie sono totalmente diverse. Ovviamente, per ottenere una buona dose di risparmio, bisognerà ridurre al massimo quelli che sono i consumi durante la parte centrale della giornata, ovvero dalle 8 del mattino alle 7 di sera. Meglio optare per i consumi notturni, ma dalle 23 alle 7 del mattino successivo.

Questa è una carrellata generale. Ma come vi abbiamo accennato in precedenza, non tutti i contratti sono uguali ed anche le fasce orarie differiscono. Quindi, quando si sceglie un nuovo provider o si vuole sottoscrivere un contratto diverso con la stessa azienda, meglio capirne di più, leggendo tutto ciò che offre. Solo così si potrà ottenere ciò che si desidera.