Bollette, arriva il contatore che ti comunica la spesa in diretta: potrai regolarti tranquillamente

Gli italiani sono davvero stanchi di tutti gli aumenti indiscriminati dei prezzi di beni e servizi che stanno caratterizzando questo periodo.

Non ce la fanno più. Son tre anni che sopportano una situazione davvero paradossale, pesante che ricade tutta, completamente sulle loro spalle. E’ aumentato tutto, dai carburanti ai beni di prima necessità. Questi, addirittura sembrano beni di lusso per quanto costano. Ed ovviamente, non si possono non menzionare le bollette.

Infatti, con la crisi energetica dovuta alla Guerra in atto tra l’Ucraina e la Russia, i prezzi della materia energia sono aumentati a dismisura. Gas ed energia elettrica hanno avuto un’impennata di costi davvero esagerata. Insomma, gli italiani non se la passano, poi, così bene. Certo, c’é il Bonus Bollette a calmierare un po’ le fatture alla fine del mese.

Ma la situazione dura da troppo tempo e non se ne conosce la fine. Non si sa se finirà o quando terminerà. E’ tutto un’incognita. Si mettono in atto dei trucchetti, degli escamotage per far sì che le finanze possano respirare, ma la maggior parte delle volte sono costretti a prelevare denaro contante dai propri conti correnti in Banca.

E’ nera! Ed il futuro è ancora buio. Dovete sapere, però, che, almeno per quanto riguarda i consumi elettrici, è arrivato un nuovissimo contatore. E’ qualcosa di davvero figo perché vi comunicherà live quelli che sono i consumi ed ovviamente i costi che state generando e che andrete a ritrovare all’interno delle fatture. Vediamolo insieme.

Ecco il contatore che segnerà i consumi ogni minuto.

E dobbiamo dire che si tratta di un ottimo alleato per il risparmio e per far respirare le finanze familiari, tanto provate da questa crisi duratura e perenne. Sì, perché grazie al monitoraggio dei consumi, ci si potrà regolare se bisogna tener fermi i dispositivi presenti in casa o meno. E, soprattutto, si potrà capire quando utilizzarli. Vediamo di cosa si tratta.

E’ il contatore intelligente o Smart Meter e pensate che grazie ad esso, potrete ottenere un risparmio in bolletta del 20%. E’ una cifra abbastanza considerevole, non credete? Si installa direttamente accanto al vostro contatore classico, quello che avete in casa. Ce ne sono diversi tipi e tra questi ce n’é uno, Ned, che è stato realizzato con l’ausilio del Politecnico di Torino.

Come gli altri, si collega al contatore e grazie al software in esso contenuto potrete vedere quanto state consumando in quel preciso momento. Ovviamente, a corredo, c’é anche un’applicazione che vi terrà costantemente aggiornati. E c’é di più, se avete un elettrodomestico smart o le lampadine intelligenti, terrà anche traccia dei loro consumi. E’ un ottimo alleato per il risparmio.