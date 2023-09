Truffa della cravatta, mentre cammini ti succede proprio questo: ti ritrovi il conto vuoto

Di truffe in giro ce ne sono tantissime, sia in strada che online, ma quella di cui vogliamo parlarvi oggi ha davvero dell’incredibile.

Sì, perché ha come protagonista la cravatta, uno degli accessori di abbigliamento maschile più ricercati, già conosciuta dagli antichi romani. Ma quella che si indossa ora, trae origine nel 1600, durante la guerra dei Trent’anni. Ma bando alle ciance e torniamo al nostro discorso che vede una nuova truffa prendere piede nel nostro paese.

Certo, ne abbiamo viste tante ed alcune sono anche bizzarre. Pensiamo alla truffa del lama, durante la quale agiscono ben due complici. Il primo inizia a sputare sul dispositivo Bancomat, mentre il secondo, in maniera molto lesta, va ad impossessarsi dei soldi che, nel frattempo, sono stati erogati dall’ATM. I due, poi, si dileguano, facendo perdere le proprie tracce.

E la vittima resta con un pugno di mosche in mano. Altra tipologia di truffa, ad esempio, è quella legata alle vendite online all’interno dei Marketplace. In questo caso la vittima è il venditore che incappato in un compratore che ha bisogno di far presto e chiede di andare ad uno sportello Postamat e di seguire le sue istruzioni.

Ma la vittima, non venderà alcun prodotto, non riceverà alcun pagamento, bensì effettuerà una ricarica dell’importo pari a quello della vendita al truffatore. Insomma, ce ne sono tantissime. Ma quella di cui vogliamo parlarvi ha davvero dell’incredibile. Leggete con attenzione, perché questo evento nefasto potrebbe capitare anche a voi.

Ben vestito e cortese: il truffatore gentiluomo è dietro l’angolo.

Ebbene sì, il malvivente vi si piomba dinanzi all’improvviso, mentre vi state godendo una passeggiata all’aria aperta. Vi sembra una giornata tranquilla, come le altre. Ma qualcosa sta per cambiare e ve la renderà davvero brutta. Ecco che arriva dinanzi a voi un uomo ben vestito, cortese, elegante che chiede la vostra attenzione.

Vende cravatte e vi chiede di aiutarlo. Vi chiede di comprare qualcosa perché è pieno di debiti da saldare. Si tratta di cravatte di alta sartoria che, di solito, costano oltre 1000,00 euro ogni pezzo. Sono davvero uniche. E lui ve le propone ad un prezzo davvero irrisorio. Pensate che ne vende ben 12 a circa 400 euro. Ovviamente, tutti pensano all’affare.

E sono molti quelli che ci stanno cascando. Comprano la merce, la pagano ed il venditore intasca il denaro. Come da accordi porge alla vittima la confezione con le cravatte, ma anziché 12 pezzi, ne troverà al massimo la metà. Ma non è soltanto questa la brutta sorpresa. Ebbene sì, perché le cravatte contenute nella scatola non sono quelle visionate all’inizio della trattativa, ma cravatte di scarsa qualità. Oltre il danno, la beffa. Ma il venditore si è già volatilizzato!