Rosmarino sui termosifoni, lo stanno mettendo tutti: da domani fallo anche tu | Cambierà casa tua

I termosifoni sono quei dispositivi di cui, ovviamente in inverno, nessuna famiglia può fare a meno per riscaldare la propria abitazione.

Nonostante siano dispositivi energivori, vengono utilizzati in casa per proteggersi dal freddo dell’inverno. Certo, con i rincari energetici di questi tempi, rappresentano un vero e proprio salasso in bolletta. Ma ciò di cui vogliamo parlare oggi, esula dall’aspetto economico. Sì, perché vogliamo parlarvi degli effetti del binomio termosifoni e rosmarino.

Sì, lo sappiamo che potrà sembrarvi alquanto strana questa cosa, ma dovete sapere che gli effetti sono davvero benefici. Il rosmarino è, tra le tante piante aromatiche, una delle più profumate al mondo. Ed il suo utilizzo in cucina è risaputo. Dona alle pietanze un gusto ed una profumazione senza eguali. Le rende più succulente.

Ma il suo utilizzo non dovrebbe limitarsi solo alla preparazioni dei piatti in cucina. Sì, perché questa pianta aromatica ha diverse proprietà che consentono di risolvere diversi problemi all’interno delle abitazioni. Sono molti, però, che non le conoscono e continuano ad utilizzare prodotti non naturali che, a lungo andare, vanno a danneggiare anche la salute di chi ci vive.

Proprio per questo motivo, visto l’avvicinarsi della stagione invernale, abbiamo deciso di svelarvi un trucco davvero geniale che vede come protagonista principale proprio il rosmarino. Una volta conosciuto, siamo sicuri che ci ringrazierete. Vediamo, allora, insieme di cosa si tratta e come sfruttarlo al meglio delle sue possibilità.

Ormai lo fanno tutti, sono pochi quelli che non lo conoscono: mettete il rosmarino sul termosifone.

E’ qualcosa che vi svolterà totalmente la vita e vi farà abbandonare dei prodotti che sono stati bollati come cancerogeni. Sì, avete capito benissimo. Quante volte, per rendere più gradevole l’odore della vostra abitazione, avete fatto ricorso a quelli che sono i profumatori di ambienti. Ebbene, non fatelo più, ne va della vostra salute!

Ed ovviamente anche di tutti coloro che vivono insieme a voi sotto lo stesso tetto! Il nostro consiglio è quello di prendere dei rametti di rosmarino e posizionarli sopra ogni termosifone che avete in casa. Sì, perché una volta accesi, il calore prodotto, farà in modo che venga rilasciato in tutti gli ambienti il profumo celestiale del rosmarino.

E se non avete il rosmarino in casa? Niente paura. Potrete sopperire a questa mancanza con gli oli essenziali di rosmarino. Basterà applicarne qualche goccia su di un panno asciutto per poi posizionare quest’ultimo sopra il termosifone. Avrete lo stesso risultato, ma utilizzando solo prodotti naturali senza ricorrere a quelli nocivi.