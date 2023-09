Phon per capelli, sai quanto ti costa? Al mese è una sassata

Come risaputo, ben presto il costo dell’energia elettrica in bolletta aumenterà nuovamente a partire dal 7% fino ad arrivare al 10%.

E’ una nuova mazzata per tutte le famiglie italiane che saranno costrette a sopportare nuovi ed ulteriori aumenti. Ebbene sì, ci si ritrova di fronte ad una situazione davvero tragica che va avanti da diverso tempo. E non c’é Bonus bollette che tenga. Purtroppo, infatti, i rincari sono generalizzati e una sola misura di sostegno al reddito non basta.

I prezzi dei beni di prima necessità sono alle stelle, i carburanti stanno subendo nuovi aumenti proprio in questi giorni. E l’inflazione? Beh, questo pesa quanto un macino sul potere di acquisto dei cittadini. E le previsioni non fanno affatto ben sperare. Sì, perché, secondo gli analisti, il tasso di inflazione continuerà a salire almeno fino alla fine di quest’anno.

E si sta avvicinando anche la stagione invernale. Le giornate saranno più corte, ci sarà bisogno di luce artificiale per illuminare le abitazioni. Per non parlare, poi, dei riscaldamenti. In pratica, si prospettano tempi duri che si avvicineranno di molto a quelli avvenuti lo scorso anno. Ed ecco che sarebbe il caso di valutare il consumo di dispositivi ed apparecchi che vengono utilizzati abitualmente.

Tra i tanti, molto spesso, non si prendono in considerazione quelli più piccoli. Ma dovete sapere che anche questi, al pari degli elettrodomestici più grandi ed attenzionati, consumano energia. E, molto spesso, si tratta di veri e propri vampiri. Vogliamo, allora, prendere in considerazione l’asciugacapelli. Sapete quanto consuma? Il suo utilizzo può rappresentare una vera e proprio batosta.

Il Phon è energivoro ed ogni mese si spendono tantissimi soldi: ecco come alleggerire il suo peso in bolletta.

Molto spesso non si fa caso ai suoi consumi perché lo si utilizza per pochissimo tempo al giorno. Certo, ma la potenza che serve a produrre l’aria calda per asciugare i capelli è enorme. Diciamo che, ovviamente, il consumo energetico cambia a seconda di alcuni fattori. E questi possono essere il modello ed il tempo di utilizzo.

In media, un dispositivo del genere consuma 40 kWh. Ebbene sì, avete capito benissimo. E, ogni mese, avrà un peso in bolletta di circa 5 euro. Quindi, possiamo dire che in ogni bolletta ci saranno 10 euro consumati dal vostro phon. E non è poco, non credete? Vediamo, quindi, come fare per ottenere una buona dose di risparmio.

Ovviamente non vi diremo affatto di lasciarlo nell’armadio o nel cassetto senza utilizzarlo. Ma sarebbe meglio servirsi dell’asciugacapelli solo per 3 volte a settimana. In questo modo si otterrà un buon risparmio e non si danneggeranno i capelli. Altro modo per risparmiare è regolare bene la sua temperatura e indirizzarlo nel posto giusto. Infine, vi consigliamo di utilizzarlo solo nelle fasce orarie in cui il costo per i consumi è minore. Ad esempio, in Fascia 3, per mezz’ora di utilizzo, spenderete soltanto 0,20 euro. Provare per credere.