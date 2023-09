Carta di credito o di debito? Ecco quale scegliere | Le differenze sono proprio queste

Le carte bancomat sono, oggigiorno, largamente utilizzate da un numero sempre crescente di utenti per i loro acquisti.

E ce ne sono di varie tipologie. Ad esempio, esistono le carte conto, quelle prepagate e quelle di debito e di credito. Tutte queste carte vengono, come già accennato in apertura, utilizzate per i pagamenti sia all’interno dei negozi fisici che dei negozi online. Ovviamente, non sono tutte uguali. Ci sono delle differenze sostanziali che le rendono una diversa dall’altra.

Vediamo un po’ le loro caratteristiche principali e cercheremo di focalizzarci su quelle di debito e quelle di credito per capire quali siano le migliori. Quando parliamo di carte di debito, queste vengono utilizzate sia da privati che da aziende per effettuare le loro operazioni bancarie compresi gli acquisti. Gli importi vengono detratti subito dal conto corrente a cui sono associate.

Sulle carte di debito c’è il codice CVV. Quest’ultimo, poi, è presente anche sulle carte di credito. Anch’esse sono utilizzati sia da aziende che da privati, ma offre agli utenti di spendere una cifra molto più alta rispetto a quella presente sul conto. E questa è una differenza sostanziale rispetto alle prime prese in esame. Gli addebiti avvengono il mese successivo alla transazione.

Altra tipologia è la carta prepagata o carta ricaricabile che è simile alla carta di credito, ma con una grandissima differenza. In alcuni casi, per alcuni pagamenti, non sono accettate. Infine, ci sono le carte conto che hanno l’IBAN, grazie al quale si possono ricevere ed inviare i bonifici. Fatte queste dovute premesse, capiamo un po’ quali tra le carte di credito e quelle di debito siano le migliori.

Le differenze tra le carte di debito e quelle di credito: ecco quali scegliere.

Sono moltissimi gli utenti che si chiedono quali carte sia meglio scegliere. La differenza sostanziale sta nel fatto che, con le carte di credito, gli utenti possono spendere una cifra che non è presente sul conto. le carte di debito o Bancomat, invece, consentono di spendere solo la cifra che è presente sul proprio conto corrente.

Ovviamente, entrambe consentono di poter prelevare denaro contante e di effettuare i pagamenti con Pos nelle aziende o all’interno di piccoli o grandi negozi. Ma allora quale delle due carte bisogna scegliere? Beh, in base a ciò che vi abbiamo raccontato, appare ovvio che le carte di credito siano flessibili. Allo stesso tempo, però, sono meno sicure di quelle di credito.

Con queste ultime, infatti, grazie al Pin si può procedere in tutta sicurezza ad effettuare numerosissime operazioni. E tra queste annoveriamo il prelievo ed il versamento di denaro contante o il pagamento delle bollette. Inoltre, come ben sapete, potrete fare ricariche telefoniche, consultare il vostro saldo ed effettuare e ricevere bonifici.