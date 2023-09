Bancomat, fai attenzione a questi oggetti: te lo smagnetizzano in 3 minuti

Come evitare di avere l’amato bancomat o la carta di credito di qualsiasi tipologia smagnetizzata? Occorre fare attenzione ai seguenti oggetti. Scopriamoli insieme.

C’è un pagamento urgente da fare, vi recate al distributore automatico, inserite la carta ed esce la fatidica scritta, magari accompagnata dal sibilo di una voce automatica: bancomat smagnetizzato. O bancomat non funzionante. O bancomat non riconosciuto. E parte il dramma: ci si deve recare in banca o alle Poste, litigare con l’assistenza per avere un sostituto. E nel frattempo, niente soldi, nessuna possibilità di pagare alcunché.

Come evitare dunque di avere il bancomat smagnetizzato? Le soluzioni non sono certo tante, né particolarmente numerose. Occorre fare attenzione ad alcuni oggetti, alcune situazioni potenzialmente capaci di danneggiare la preziosa carta di credito. Fermo restando che, se desiderate la sicurezza assoluta, qui non c’é,; non vi sarà mai un’assicurazione totale dall’avere la carta di credito non funzionante, è una delle (tante) eventualità che possono capitare.

La prima soluzione – piuttosto ovvia, ma occorre sottolinearla – consiste nel tenere la carta di credito all’interno di un’apposita custodia che tuteli la banda magnetica della carda. meglio ancora se simili protezioni sono presenti anche nel portafoglio.

Questo vi tutelerà per altro anche dall’essere derubati delle proprie sostanze quando qualche malintenzionato tenta di approfittare delle funzionalità contactless, con appositi strumenti; ad esempio quando si è in una folla. Si pensi ai treni, agli stadi, ai centri commerciali; tutte eventualità dove basta il minimo contatto affinché la propria contactless venga utilizzata per fini malvagi.

Come evitare la smagnetizzazione della carta

Sebbene sia inevitabile un contatto – di tanto in tanto – è sempre bene tenere separati portafoglio con bancomat e smartphone e chiavi; oggetti metallici od elettronici possono infatti influenzare la carta di credito, danneggiarne la banda. In particolare cellulari e televisione sono stati spesso accusati di causare molte smagnetizzazioni.

Naturalmente la banda potrebbe anche essere danneggiata per l’uso eccessivo, specie se non si utilizza il contactless, ma di volta in volta si infila la card nel lettore. Succede d’altronde che molte delle card più recenti siano costruite con materiali scadenti, spesso tesi a rovinarsi con grande facilità.

In questi casi, prima di cedere alla disperazione, conviene pulire la carta con un fazzoletto asciutto, ponendo attenzione a non danneggiarla ulteriormente. Insomma, essere delicati. Inoltre potrebbero anche esserci problemi con lo sportello in questione; succede ad esempio spesso coi distributori delle Poste, spesso guasti o mal funzionanti.