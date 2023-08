Multa enorme per aria condizionata in auto: rischio altissimo | Non accenderla più

In estate, bisogna porre rimedio alla forte sensazione di disagio da caldo intenso non solo in casa, bensì anche dentro alla propria vettura.

Sì, perché queste diventano veri e propri forni dai quali bisogna soltanto scappare se il sistema di aria condizionata all’interno non funziona. Risulta praticamente impossibile entrarci e stare del tempo in auto per percorrere anche piccole distanze. Figuriamoci se si tratta di effettuare dei viaggi per lavoro o, magari, per andare in vacanza.

Sarebbe un vero e proprio suicidio. Ed aggiungeremmo che sarebbe di massa, nel caso in cui la macchina ospiti anche altre persone. Possiamo, allora, dire, senza timore di essere smentiti, che il climatizzatore in auto è una vera e propria manna dal cielo. Nelle macchine nuove, poi, il sistema di raffreddamento è a zone.

Ciò vuol dire che viene refrigerata tutta l’auto, anche la zona dei sedili posteriori e si consumerò di meno per rinfrescarla tutta. E’ davvero una cosa importantissima questa, dato che permette di azionare l’aria condizionata ad una potenza minore. Sì, ma ci sono dei comportamenti da evitare per non incappare in spiacevoli inconvenienti.

E c’è un rischio alto, anzi altissimo che riguarda questi dispositivi. Molto spesso, però, si ignora, non si conosce e si finisce col commettere degli errori grossolani. Proprio per questo motivo, abbiamo deciso di parlarvene, in modo tale da mettervi al corrente dei rischi a cui si va incontro, affinché evitiate di mettere in atto dei comportamenti completamente errati.

Ecco l’errore da non commettere con l’aria condizionata della vostra auto.

Ed è un errore che porta con sé il serio rischio di andare contro il Codice della strada. Sì, questo ha stabilito sin dal lontano 2007 alcune sanzioni. Poi, è stato modificato ed integrato tre anni dopo, nel 2010. Ed ancora, il legislatore ha immesso altri obblighi ed altre sanzione sia nel 2014, sia lo scorso anno. Insomma, c’è proprio da stare attenti.

Nel caso specifico di cui vogliamo parlarvi si viola l’art. 157 del Codice della Strada. E la sanzione varia dai 223 euro ai 440 euro. Una vera e propria batosta, non credete? Vediamo il divieto imposto dall’art. 157 di cosa tratta. In pratica, quando il veicolo è fermo, bisogna spegnere il motore e, quindi, anche il condizionatore.

Ovviamente, quando si parla di veicolo fermo, non è contemplato il caso in cui ci sia traffico. Bensì, si parla di sosta del veicolo, sia breve che di lunga durata. Tale obbligo è stato inserito per diminuire l’impatto ambientale dell’utilizzo dei climatizzatori in auto e dei loro motori ed anche per diminuire i rischi sulla salute pubblica.