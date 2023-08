Iphone15, ecco tutte le novità del nuovo device della Mela morsicata: un concentrato di tecnologia

E’ uno degli eventi più attesi ogni anno, quello della presentazione dei nuovi smartphone prodotti dall’azienda fondata da Steve Jobs.

La data fatidica del lancio è stata resa nota a tutti e l’evento potrà essere seguito sia in presenza, su invito, sia in streaming. Le indiscrezioni riguardo la nuova generazione di iPhone si sono susseguite sin dalla fine di novembre dello scorso anno. Sì, erano passati soltanto due mesi dal lancio di iPhone 14, eppure, già fluttuavano nel web tante notizie.

Pian piano, nel corso del tempo, le voci su quelli che sarebbero stati i nuovi device della Società di Cupertino si sono fatte sempre più insistenti. E con esse è cresciuta sempre di più anche la curiosità di tutti gli utenti. Poi, è arrivata la Conferenza annuale Apple durante la quale vengono presentati nuovi device e le nuove versioni dei sistemi operativi del suo universo.

Appena rilasciato, in versione beta, iOS 17 ecco che tutti, sviluppatori ed utenti, sono andati a caccia di segnali che potessero rivelare qualcosa in più sui nuovi iPhone. E, a dirla tutta, qualcosa è stata trovata. Vediamo, allora, quali sono le maggiori novità che riguarderanno gli iPhone 15. Possiamo dirvi che sarà una vera e propria rivoluzione.

Apple, enorme cambio di passo: con iPhone 15 si guarda al futuro.

Ebbene sì, possiamo riassumere così ciò che ha portato alla realizzazione di questi nuovi dispositivi Apple. Innanzitutto, vi diciamo che la data prevista per l’evento di lancio è fissata al prossimo 12 settembre alle ore 19 italiane. A Cupertino, in California, invece saranno le 10 del mattino. Una delle novità maggiori sarà la Dynamic Island presente su tutti i modelli.

Questa, infatti, è stata prerogativa soltanto delle versioni Pro e Pro Max di iPhone 14. Detto ciò, vi diciamo subito, prima delle altre novità, che la versione Pro Max lascerà il posto alla versione iPhone 15 Ultra. Su questa, poi, la fotocamera sarà da ben 48 MP. Inoltre, saranno più sottili ed avranno tutti i bordi arrotondati.

Per quanto riguarda le versioni Pro ed Ultra, poi, la scocca sarà in titanio e non in acciaio. Grazie a questo materiale saranno molto più resistenti. Altra caratteristica delle versioni di punta, sarà la presenza del tasto “Azione” in sostituzione di quello “Mute” che, però, resterà ai lati della versione base e di quella Plus.

Il tasto in questione, consentirà agli utenti di accedere in maniera molto più semplice e veloce a quelle che sono le scorciatoie già previste. Come potete già immaginare, potrete personalizzarlo a vostro piacimento. Infine, ecco quella che è la novità più attesa della nuova generazione in arrivo prestissimo. Stiamo parlando del nuovo connettore.

Ebbene sì, bisognerà dire addio alla porta Lightning e dare il benvenuto, anche sugli iPhone, al connettore USB-C. Un’ultima chicca è quella che vedrà la presenza, all’interno della confezione di questi nuovi dispositivi, di un cavo di ricarica abbinato al colore prescelto dagli utenti, un po’ come già avviene i MacBook Air e per gli iMac.