Cucina intelligente, ecco quali sono gli elettrodomestici che ti dissanguano: ti si mangiano vivo

Le bollette energetiche sono diventate, nel corso degli ultimi anni, una vera e propria croce per le famiglie italiane a causa dei rincari.

Ebbene sì, come ben sapete sia per il Covid che per la guerra, si sono avuti aumenti sconsiderati dei prezzi. Se la pandemia ha fatto sì che aumentassero i prezzi di beni e servizi, la guerra tra Russia ed Ucraina ha causato una vera e propria crisi energetica. Ecco che, così, i prezzi di carburanti ed energia sono schizzati alle stelle.

Le bollette sono diventate un vero e proprio salasso e gli italiani faticano ad arrivare alla fine del mese. Certo, c’è il Bonus Bolletta per le famiglie con disaggio economico, ma la situazione resta comunque tragica. Se mettiamo, poi, che i costi nella bolletta della luce aumenteranno del 10% a breve, si prevedono tempi da lupi il prossimo inverno.

Ovviamente, ciò che è più attenzionato in casa, segnatamente in cucina, sono tutti gli elettrodomestici. Sono dispositivi energivori. Ma ce ne sono alcuni che influiscono maggiormente sulle bollette della fornitura elettrica. Abbiamo preparato una lista di quelli che sono dei veri e propri vampiri che vi dissanguano giorno dopo giorno.

Ecco gli elettrodomestici più energivori in cucina, la cui conseguenza è un vero e proprio salasso.

Come ben sapete, gli elettrodomestici sono venduti con l’indicazione della classe energetica di appartenenza. Noi abbiamo stilato questa lista, prendendo in considerazione quelli in classe energetica più elevata. Tra quelli più energivori, l’elettrodomestico che consuma di meno è il Minipimer. Questi dispositivi per un’ora di funzionamento, consumeranno all’incirca 0,30 kWh, il che vuol dire che costeranno 0,10 euro. Ed ecco che, adesso, troviamo un dispositivo tanto desiderato da tutte le famiglie: il Bimby. Sì, diciamo che consuma all’incirca 0,5kWh e, quindi il costo, per ogni ora di utilizzo sarà di circa 0,15 euro.

Subito dopo troviamo i Robot da cucina che consumano un chilowatt ogni ora e per tale motivo hanno un costo di circa 0,30 euro. Lo stesso discorso vale per le friggitrici ad aria. Se cuocete nel forno a microonde, poi, dovete sapere che spenderete ogni ora 0,40 euro. La lavastoviglie, poi, consuma per ogni ciclo di lavaggio economico all’incirca 0,9kWh. Ecco che, in questa speciale classifica, troviamo il frigorifero. Quelli in classe energetica più efficiente, consumano circa 166kWh all’anno che tradotto in bolletta fa ben 47 euro all’anno, ovvero circa 0,13 euro al giorno.

Passiamo, ora, agli ultimi due: il forno e la griglia elettrica. Nel caso del forno dipende tutto anche dalla temperatura impostata. A 180° vi ritroverete, per un’ora, una spesa di circa 0,30 euro, mentre a 200° la spesa sarà di 0,45 euro. Per quanto riguarda la griglia elettrica, questo ha lo scettro del dispositivo più energivoro per ogni ora di utilizzo. Infatti, il costo per ogni ora di utilizzo arriverà a circa 0,76 euro.