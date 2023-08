Acqua del condizionatore, non la buttare: puoi riciclarla in questo modo

Il condizionatore è una delle invenzioni più belle del secolo scorso, quella che ha portato refrigerio nei giorni più caldi dell’anno.

Pensate che i primi dispositivi del genere sono arrivati negli Stati Uniti d’America già nel 1914, mentre in Italia, hanno fatto la loro comparsa soltanto dopo la seconda guerra mondiale. Parliamo, comunque, di tantissimo tempo fa. E questi dispositivi permettono alle famiglie di difendersi dalla forte calura estiva. Ma, ovviamente, anche dal freddo dell’inverno.

In estate sono una vera e propria manna dal cielo. Le ultime stagioni estive, infatti, hanno visto un incremento dell’utilizzo dei condizionatori a causa delle altissime temperature riscontrate sia di giorno che di notte. Spesso si tengono accesi per tantissimo tempo perché si boccheggia. E, di notte, le condizioni sono maggiormente proibitive.

Sì, perché aumenta l’afa e si finisce di avvertire maggiore disaggio anche più delle ore di luce in cui c’è il sole a picco. Certo, sono molto energivori e finiscono per incidere tantissimo sulle bollette dell’energia elettrica e, di conseguenza, anche sulle tasche delle famiglie italiane, che sono già altamente compromesse di questi tempi da lupi.

Noi, però, vogliamo parlare di qualcosa di diverso. Come ben sapete, i condizionatori, durante il loro utilizzo, producono acqua. E la quantità è anche tanta. Sono pochi quelli che la conservano, mentre la maggior parte degli utenti la buttano via. E questo è un errore davvero imperdonabile che non dovrebbe essere mai commesso.

Mai buttare l’acqua del condizionatore: ecco come utilizzarla al meglio.

Ebbene sì, l’acqua del condizionatore può essere riciclata. E ci sono ben tre modi per utilizzarla e non sprecarla. L’acqua è un bene prezioso e, come tale, deve essere trattato. Vediamo, allora, il primo utilizzo che se ne può fare. Ve ne mostreremo ben quattro. Innanzitutto, vi diciamo che è un’acqua che è totalmente senza calcare. Ecco che ci viene in soccorso per il nostro giardino.

Infatti, si possono innaffiare le piante. Ovviamente, anche quelle che sono presenti sul balcone di casa o sul terrazzo. Inoltre, potrete utilizzarla per lavare la vostra automobile. Inoltre, potrete utilizzarla per il tergicristalli. Vi garantiamo che non lascia alcun alone! Poiché è priva di calcare, potrete utilizzarla anche per stirare gli indumenti. Infine, dovete sapere che questa particolare acqua può essere utilizzata per produrre un ottimo detergente per le pulizie.

Vi basterà miscelarla ad un cucchiaio di Sapone di Marsiglia o ad un po’ di acido citrico ed il gioco è fatto. Una volta miscelate le sostanze, agitatele bene e procedete ad utilizzarle. E va bene sia per pulire mobili e complementi d’arredo, sia per lavare il vostro bucato. Sono tanti gli utilizzi di questa acqua. Sarebbe il caso di iniziare a non sprecarla più.