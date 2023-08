Addio moscerini, mosche e zanzare: usa questo repellente naturale | Costa due lire

Come rimuovere dalla propria casa zanzare, formiche e mosche? C’è un metodo semplice, veloce ed efficace. Scopriamolo insieme.

Chi non odia le zanzare? E le mosche? Specie in estate, quando la calura è insopportabile, mosche, zanzare e formiche ci assalgono quotidianamente. Si posano sul cibo, invadono le camere da letto, assalgono le briciole sul terrazzo, il poggiolo, il giardino di casa. Un flagello naturale, ma pur sempre un flagello; e nel caso delle zanzare che recano malattie tropicali di ogni genere, piuttosto pericolo. Anche ammalarsi e giungere al pronto soccorso per una puntura di un insetto è ‘naturale’; ma ciò non lo rende meno spiacevole.

Come combattere pertanto questi insetti? Le soluzioni sono tante e molteplici. Le prime che sorgono alla mente concernono l’utilizzo di trappole e repellenti, disponibili nei negozi specializzati. Vi sono tante opzioni; luci, odori, dispenser e così via. Spesso funzionano anche da deumidificatori di ambiente.

Tuttavia questi rimedi, per quanto efficaci, sono costosi e potenzialmente dannosi a propria volta.

C’è il rischio di intossicarsi nel tentativo di debellare la minaccia insettivora, il rischio di avvelenarsi con le proprie stesse armi. Meglio allora ricorrere ai cari, vecchi, rimedi della nonna. I trucchi di famiglia, tramandati di generazione in generazione.

Si tratta di sfruttare, a proprio vantaggio, un punto debole degli insetti, ovvero l’olfatto. Molti odori per noi piacevoli risultano repellenti e pericolosi per gli insetti. Ne sono un esempio lamante spezie e olii vari, utilizzati nei pasti di ogni giorno senza problema alcuno.

Come combattere gli insetti sul piano dei rimedi naturali

Nel caso in questione si consiglia di utilizzare il seguente rimedio ‘della nonna’; una ciotola, del sale, alcuni chiodi di garofano e un limone. La ciotola viene riempita per 3/4 con sale grosso e col succo di un limone. Poi si mescola il tutto con accuratezza, cospargendolo con 6 chiodi di garofano.

In alternativa ai chiodi di garofano, anche le stecchette di cannella risulteranno altrettanto efficaci. Il mix così preparato sarà un letale nemico di ogni insetto che attenti alla nostra casa.

Il mix, una volta pronto, viene messo dove gli insetti entrano; pertanto presso la porta, le finestre e i diversi pertugi presenti. Costituirà un ostacolo invalicabile, un vero e proprio ‘muro’. Inoltre diminuirà notevolmente l’umidità della casa. E inoltre, ammettiamolo, simili spezie fanno proprio un buon profumo, ottimo per deodorare gli ambienti.