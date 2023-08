Banca online, stai attentissimo a queste app: ti rubano i soldi dal conto

Ormai, come ben sapete, si va sempre più verso la digitalizzazione dei servizi offerti dai vari Istituti di Credito presenti in Italia.

E ciò sta portando alla chiusura di filiali e sportelli bancomat e alla dismissione di questi ultimi. E le Banche stanno sostituendo il tutto con le filiali digitali. A farla da padrone sono le applicazioni di Home Banking. Al loro interno sono racchiusi tutti i servizi indispensabili per gli utenti. Insomma, sarà tutto a portata di App.

Ma, in realtà, sono già molti che utilizzano questi servizi. Certo ce ne sono tantissimi di utenti che, ricusando modernità e tecnologia, si affidano ancora agli ultimi presidi bancari sul territorio. Ma sarebbe quasi ora di “convertirsi” alle nuove metodologie. Tornando al nostro discorso, con l’home banking è molto più semplice sbrigare le proprie commissioni.

Inoltra, possiamo dirlo, senza timore di essere smentiti, risulta essere anche veloce e molto, ma molto sicuro. Sì, avete capito benissimo. CI sono dei protocolli di sicurezza grazie ai quali potrete dormire davvero sonni tranquilli. Non c’è speranza per tutti i truffatori che avranno davvero filo da torcere. Certo, a meno che non riescano a trovare il modo per fregare lo stesso gli utenti.

Ed in realtà, possiamo dire che lo hanno trovato, purtroppo. Ci sono delle App di cui si servono e riescono a rubare tutto ciò che è contenuto all’interno dei conti correnti dei risparmiatori che cadono vittime delle loro trappole subdole e malefiche. Vediamo come agiscono questi criminali e, soprattutto, a cosa stare molto attenti.

Attenzione alle truffe: banche online prese di mira dai truffatori ed utenti disperati.

Ebbene sì, non si può mai stare tranquilli. I livelli di sicurezza dell’home banking sono davvero altissimi, ma nonostante ciò, questi truffatori hanno trovato il modo per aggirare l’ostacolo. E tutto parte dall’App. Sì, avete capito benissimo. In realtà, dall’App e da un sms e, soprattutto, dall’inganno. Purtroppo, sanno bene come e cosa fare.

Ed ecco che tutto parte da un SMS in cui si avvisa l’utente che un nuovo dispositivo ha avuto accesso all’App di Home Banking. Il mittente è la propria Banca, o almeno, così sembra. Subito dopo l’avviso, c’è un link che le vittime sono invitate a cliccare. Una volta cliccato, reindirizza gli utenti su un sito che è molto, ma molto simile a quello della banca. Una volta qui, bisogna loggarsi con nome utente e password e, subito dopo, modificarla.

Attenzione, però, perché se si procede alla modifica della password, questa sarà nelle mani dei truffatori che potranno agire praticamente indisturbati sul vostro conto corrente, svuotandolo. Fate molta attenzione e non seguite le istruzioni contenute all’interno dell’SMS che ricevete. Meglio contattare la Banca e chiedere delucidazioni. E, soprattutto, denunciare l’accaduto!