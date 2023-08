Zanzare, se vedi questa stai attento: è super pericolosa

Una delle piaghe dell’estate, oltre il caldo infernale che sta accompagnando tutte le giornate, è la presenza delle zanzare.

Sì, questi piccolissimi insetti rovinano le giornate ed anche le notti di tutti. Sono fastidiosissimi. Ronzano nelle orecchie quasi a sfidare chi tenta di dormire, di riposare nonostante il caldo asfissiante. Ma, puntualmente, oltre a ronzare in posti in cui danno solo noia, iniziano a pungere in qualsiasi parte del corpo. Avete mai sperimentato una puntura alla pianta del piede?

E la cosa più brutta che possa capitare. E, poi, inizia il prurito! C’è da dire che sono anche più leste degli esseri umani che vorrebbero acchiapparle ed ucciderle. E’ davvero difficile farlo. Sono veloci. Sembra che stiano vicine, ed invece ci si ritrova con la zanzare in un altro posto. Sembra quasi che sbeffeggi la sua povera vittima sacrificale.

Sì, sacrificale perché succhia il sangue del povero malcapitato. Come ben sapete, poi, oltre ad essere fastidiose, a causa prurito, una puntura di questi insetti può essere anche nociva per la salute. In realtà, provoca malattie che possono portare, finanche, alla morte. E ci sono diverse specie che hanno questa particolarità.

Ce ne è una, poi, che è altamente pericolosa. Possiamo dire che sia molto, ma molto più pericolosa delle altre. Il nostro consiglio è solo e soltanto uno: se la vedete prestate moltissima attenzione per non incappare in spiacevolissimi inconvenienti. Vediamo, allora, di quale specie di zanzara si tratta, in modo che possiate riconoscerla.

Attenzione a questa zanzara o saranno guai.

Ebbene sì, si tratta di una zanzara scoperta un po’ di tempo fa, ma che, col passare del tempo, è stata identificata come una delle più pericolose al mondo. Stiamo parlando della zanzara Culex Iactator. Diciamo che questo è il suo nome scientifico, ma è conosciuta da tutti come la Zanzara dei Tropici. Il 2018 è l’anno in cui è avvenuta la sua scoperta.

Ma la sua pericolosità si sta scoprendo soltanto adesso, giorno dopo giorno, grazie all’analisi del Dna. Le zanzare di questa specie, ovvero la Culex, sono conosciute come trasmettitori di malattie. Un esempio è la febbre del Nilo o anche quello del Saint Louis. Purtroppo, però, la zanzara dei tropici non ha segni di riconoscimento distintivi.

I suoi tratti sono simili alle comuni zanzare già conosciute. Purtroppo, però, rispetto alle zanzare comuni, trasmette virus altamente pericolosi che vanno a minare la salute dell’uomo e portano alla morte. Febbre, anoressia, nausea, encefalite, tosse, dispnea, sono solo alcuni dei sintomi di questi virus. Ma c’è anche la possibilità di convulsioni e coma.