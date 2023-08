Contatori, arriva la manomissione del fenomeno: la bolletta passa a zero | Lo fanno in tanti ma è illegale

Il periodo di crisi che si sta vivendo negli ultimi anni è tragico e sono tante le famiglie che non riescono ad arrivare alla fine del mese.

E’ aumentato tutto, dai carburanti ai beni di prima necessità fino ad arrivare a quelle che sono le bollette dell’energia elettrica e del gas. per fronteggiare almeno gli aumenti di queste ultime, il Governo precedente ha istituito il bonus bollette che tutti conoscete e che è stato fortunatamente prorogato dal Governo attuale.

Si tratta di una misura di sostegno al reddito che cerca di far respirare le finanze familiari degli italiani. Nonostante ciò, però, sono molti i cittadini che non riesco a far fronti ai ripetuti aumenti di prezzi e all’alto tasso di inflazione che abbassa drasticamente il loro potere di acquisto e va anche ad intaccare i conti correnti dati i bassi livelli di interesse su questi ultimi.

Ecco che, così, le famiglie si ritrovano a dover affidarsi a dei trucchetti, tutti validi e più o meno funzionanti e funzionali, per abbassare i consumi e, quindi, anche i costi in bolletta. Si inizia dagli elettrodomestici che vengono utilizzati secondo i consigli degli esperti, ma si attenzionano anche i riscaldamenti, caldaie comprese.

E parliamo di trucchetti legali. Ma ce n’é uno che sta prendendo piede e che in molti stanno utilizzando in quest’ultimo periodo. E’ qualcosa che riguarda il contatore che avete in casa. Attenzione, però, perché rispetto ai trucchetti che leggete di solito, si tratta di qualcosa di illegale. E questa non vuole essere affatto un invito a commettere un reato. Vediamo di cosa si tratta.

Ecco il trucchetto della manomissione del contatore con il quale si abbattono drasticamente i costi.

In realtà, arriverebbero praticamente a zero, come se non avesse consumato nulla durante tutto il periodo di fatturazione. In pratica, con questo trucchetto si andrebbero a manomettere e ad alterare tutti i circuiti elettronici ed anche i cronografi. Tutto ciò, però, è funzionale all’installazione di altri dispositivi che dovranno fare il loro lavoro.

Parliamo di radiocomandi che devono impedire il funzionamento dei contatori in modo che non registrino più alcuno consumo. Sì, avete capito benissimo. Purtroppo, però, è un sistema illegale e si commettono reati gravissimi. In primis, si commette reato di furto. E, poi, si presenta innanzi anche un’altra tipologia di reato.

Ovvero, potreste essere accusati di truffa aggravata. E ci sono pene severe. Si rischiano sanzioni di migliaia di euro e pene che possono arrivare anche a sei anni di carcere. Ecco perché vi consigliamo di non optare mai per questa soluzione illegale. Molto meglio ricorrere a degli escamotage legali che vi faranno comunque risparmiare in bolletta.