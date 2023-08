Bancomat, ecco il trucco del giornale: ti levano i soldi dal conto

La frontiera delle truffe è assai enorme e queste posso capitare in qualsiasi luogo e in ogni momento della giornata, giorno o notte che sia.

Ormai, con l’avanzare della tecnologia, i truffatori lavorano spesso online e da remoto. Pensiamo alle tante truffe di phishing che impazzano sul web. Mail ed sms esca arrivano in ogni momento della giornata, pronti a far cadere nella loro trappolo gli utenti ignari. E basta cliccare il link contenuto al loro interno per fa iniziare guai seri ed enormi.

Come non menzionare, poi, le truffe all’interno dei vari Marketplace. In questi casi sono i venditori ad essere le vittime. Vengono contattati subito dal fantomatico acquirente che non fa questioni sul prezzo e vuole pagare in fretta ed in furia. Chiede al venditore di recarsi presso un ATM postale più vicino per ricevere il pagamento.

Ma se segue le istruzioni, finirà col ricaricare la carta PostePay dell’acquirente. Certo, ce ne sono tantissime altre e ci vorrebbe troppo tempo per parlare di tutte in maniera approfondita. E dovete sapere che, nonostante la chiusure degli sportelli Bancomat, questi restano ancor ai luoghi più ambiti da questi malviventi senza scrupoli.

In alcuni casi si affidano alla tecnologia. Infatti, con l’ausilio di piccoli dispositivi, gli skimmer, riescono a raggiungere il loro obiettivo principale: clonare le carte, impossessarsi dei Pin e, ovviamente, rubare i risparmi degli utenti. Ma possono avvenire anche di persona. Ed è di una di queste di cui vogliamo parlarvi, perché sta mietendo già tantissime vittime.

Basta un giornale e la truffa è avvenuta: ecco come agiscono questi truffatori.

Accade tutto mentre la vittima, ignara di ciò che sta accadendo, procede alle operazioni che lo porteranno al prelievo di contante. E proprio mentre lo sportello sta per erogare la cifra richiesta, ecco che entra in azione il truffatore. Con il giornale copre la telecamera dell’ATM ed inizia a sbraitare. Si lamenta del fatto che in precedenza lo sportello non gli abbia erogato i soldi.

E mentre va in scena questa pièce teatrale degna dei migliori attori presenti nel panorama italiano, ecco che si avvicina allo sportello, prende i soldi e va via. E’ ciò che sta capitando a moltissimi utenti. Pensate che il primo episodio è accaduto in Abruzzo. E la povera vittima si è vista derubare di una cifra di gran lunga superiore a quello da lui effettivamente prelevata.

Infatti, la ricevuta di avvenuto prelievo mostrava una cifra enorme, ben 1750 euro. Praticamente era la somma massima che avrebbe potuto prelevare in giornata. E ciò sta accadendo a tutti i cittadini che incappano in questa nuova truffa. Il nostro consiglio è quello di prestare massima attenzione quando ci si reca in questi luoghi per prelevare il proprio contante.