Unicredit, il comunicato è spumeggiante: grande notizia per i correntisti | Se hai un mutuo o un finanziamento è per te

Ci sono belle, anzi, fantastiche notizie che arrivano da Unicredit, uno dei 3 maggiori Istituti di Credito presenti sul territorio italiano.

Sì, avete capito benissimo. Dopo mesi trascorsi a parlare di notizie brutte per quanti ricusano modernità e tecnologia, ecco che, finalmente, si può iniziare a parlare di qualcosa di bello. Sappiamo tutti quello che sta accadendo alle filiali e agli sportelli Bancomat, non solo di Unicredit, ma anche di altri Istituti bancari.

Stanno chiudendo in maniera costante e lasciano tantissimi cittadini nei guai. Questi, infatti, sono costretti a fare delle traversate enormi per raggiungere una località vicina per il prelievo dei contanti. Pensate che sono ben 5 milioni gli italiani e 4 mila le località che sono rimaste orfane di questi presidi sul loro territorio.

E la situazione andrà sempre peggiorando. Detto ciò, però, fatte queste premesse, ora, c’è solo da sorridere. Sì, perché dopo un comunicato della Banca in cui si esaltava l’ultimo semestre super positivo e l’elargizione dei dividendi del titolo, ecco che arriva un nuovo comunicato ancora migliore. Sì, perché a beneficiarne saranno i risparmiatori.

Tutti i correntisti sono al settimo cielo, in particolar modo coloro i quali hanno acceso un mutuo o un finanziamento. E’ una notizia a dir poco fantastica che cambierà totalmente la loro vita. E’ una misura di sostegno al reddito in questo periodo di crisi che attanaglia il nostro paese da troppo tempo, ormai e la situazione è divenuta molto, ma molto insopportabile.

Unicredit per l’Italia: un nuovo piano da ben 10 miliardi di euro.

Sì, avete capito benissimo, questo nuovo piano appena presentato serve a fronteggiare la tragica situazione del momento ed è rivolto sia alle famiglie che alle imprese. Partiamo subito e capiamo che iniziative ci sono per le famiglie. Per coloro i quali hanno acceso un mutuo, è prevista la flessibilità. Ovvero, possono richiedere la sospensione di un anno del rimborso della quota capitale.

Ma possono anche allungare la durata del mutuo per ulteriori 4 anni. E tutti questi cambiamenti sono totalmente gratuiti. Per chi, poi, ha un ISEE inferiore alla soglia di 25 mila euro, c’è la possibilità di chiedere la rateizzazione degli acquisti sostenuti con carta Flexia. Insomma, per chi ha un mutuo o un finanziamento ci sono ottime opportunità di far respirare le proprie finanze.

Ovviamente, Unicredit non ha pensato solo alle famiglie, ma anche alle imprese. Quelle impegnate nel settore del turismo potranno usufruire di finanziamenti mirati. Inoltre, ci sono ottime notizie per tutti gli esercenti che fatturano fino ad 1 milione di euro all’anno. per loro c’è l’azzeramento delle commissioni sulle transazioni per acquisti inferiori ai 10 euro!