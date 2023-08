“Lo spii e non se ne accorge”: ecco il nuovo metodo per WhatsApp

WhatsApp è sempre in aggiornamento e, molto spesso, non si riesce a familiarizzare con una novità che, subito, ne arriva un’altra.

E così è sempre, giorno dopo giorno, Basti pensare a quante nuove funzionalità sono arrivate quest’anno fino ad ora e quante ancora si trovano all’interno delle versioni beta per sviluppatori e sono momentaneamente in fase di test. Come, poi, non parlare di tutto ciò che riguarda la privacy e la sicurezza degli utenti e dei loro dati.

Insomma, c’è davvero tanto da scoprire. In quest’ultimo periodo, ad esempio, si sta familiarizzando con i videomessaggi brevi che consentono di inviare dei video della durata massima di 60 secondi e che appariranno in chat in un cerchio. Ma c’è ancora chi cerca di utilizzare al meglio la funzionalità che permette di modificare i messaggi a 15 minuti dal loro invio.

Inoltre, poi è arrivata una funzionalità tanto attesa dagli utenti, soprattutto da chi utilizza la piattaforma di Meta per lavoro. parliamo della possibilità di condividere lo schermo durante le videochiamate di gruppo. E’ molto utile, ad esempio, durante le videoconferenze lavorative, condividere file, presentazioni, immagini, documenti.

Insomma, gli sviluppatori pensano e realizzano sempre qualcosa di funzionale per migliorare la fruizione della piattaforma. Ora, poi, c’è un metodo tutto nuovo per fa sì che nessuno sappia che lo state spiando. Sì, avete capito benissimo, potrete entrare sempre in piattaforma, visionare profili, messaggi, senza che nessuno se ne accorga. Vediamo come fare.

Ecco il nuovo metodo efficace per spiare gli utenti su WhatsApp senza farsi beccare.

Certo, essere spiati è qualcosa di davvero fastidioso sia nella vita reale che online. Ma diciamocela tutta, spiare senza essere scoperti è qualcosa che tutti sognano di fare almeno una volta nella vita. Non è vero? E allora, bando alle ciance e vediamo come poterlo fare su WhatsApp. Attenzione, è un metodo legale offerto proprio dalla piattaforma.

Farlo è davvero molto semplice ed è anche di velocissima esecuzione. Innanzitutto, la prima cosa da fare è entrare in piattaforma e cliccare sui tre puntini in alto a destra. Fatto ciò, si aprirà un menù a tendina e dovrete scegliere la voce Impostazioni. All’interno della schermata che si aprirà, dovrete cliccare su Privacy.

Qui dovrete cliccare sulla voce Ultimo accesso e online. Potrete scegliere chi può visualizzare il vostro ultimo accesso tra 4 opzioni: tutti, i miei contatti, i miei contatti eccetto…, nessuno. Allo stesso modo, potrete scegliere chi potrà visionare quando siete online. In questo caso, ci sono solo due opzioni: tutti o identico a ultimo accesso. Una volta impostate queste due opzioni su Nessuno, potrete far ciò che volete in piattaforma e nessuno vi vedrà!