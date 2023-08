Frigorifero, sai a cosa serve quel forellino lì in basso? Puliscilo sempre e ci ringrazierai

Il frigorifero è quell’elettrodomestico di cui nessuna famiglia italiana, ormai, può fare a meno all’interno della propria abitazione.

Consente, infatti, di conservare in maniera corretta cibi e pietanze già cotte. In questo modo, si getterà meno cibo in spazzatura e se ne sprecherà molto di meno. Certo, è molto energivoro e, specialmente in questo periodo, bisogna fare i conti con i suoi consumi enormi che si traducono in alti costi in bolletta. Basti pensare che incide per il 12% della fatturazioni dell’energia elettrica.

Nonostante ciò, però, non se ne può proprio fare a meno. Ogni scompartimento, ogni ripiano di questo fantastico dispositivo salvavita consente di conservare meglio i diversi cibi. Ad esempio, per quanto riguarda le verdure e la frutta, c’è il ripiano più basso. Qui le temperature sono molto più basse. La carne ed il pesce vanno subito sopra.

Mentre, per quanto riguarda formaggi, uova o anche le pietanze già cotte, sarebbe meglio conservarli nella parte centrale o, addirittura in quella più alta, dove la temperatura del frigorifero è maggiore. Insomma, bisognerebbe conoscere questi trucchetti per far sì che ciò che è contenuto all’interno dell’elettrodomestico si conservi meglio e più a lungo.

Non c’è solo questo di sconosciuto. C’è anche altro. E, bisogna assolutamente sapere che esiste qualcosa, la cui importanza è davvero fondamentale. Purtroppo, però, sono tantissimi gli utenti che ignorano la sua esistenza. Vediamo di cosa si tratta e cosa fare per far sì che non ci si ritrovi con spiacevolissime sorprese.

C’è un foro, piccolo, segreto, nascosto all’interno del frigorifero, la cui importanza, però, è enorme.

E vi diciamo subito che bisogna attenzionarlo costantemente altrimenti ci si potrebbe ritrovare dinanzi a guai seri, ad una cucina completamente invasa, inondata. Sì, avete capito bene, è un piccolo foro foriero di grandi problemi, anche per la salute della famiglia. Bisogna, innanzitutto, pulirlo sempre, alla stregua dei ripiani e degli scompartimenti presenti all’interno del frigorifero.

Prima, però, di procedere alla sua pulizia è buona norma scollegarlo dalla corrente. Poi, si procede alla rimozione del ripiano in basso e, alla fine, bisogna togliere il cassetto delle verdure. E’ qui che c’è questo buchino. La prima cosa da fare è munirsi di una spugna per rimuovere l’acqua sotto il ripiano della verdura.

Fatto ciò, con un bastoncino di cotone imbevuto di aceto, bisogna procedere alla pulizia del foro vero e proprio. Per ottenere una pulizia profonda ed accurata, sarebbe buona norma che questo entri fino in fondo per rimuovere tutto lo sporco ed i batteri che si annidano al suo interno. Pertanto, ora che siete venuti a conoscenza di questo piccolo foro, vi consigliamo di pulirlo periodicamente per non trovarvi un lago in cucina e per eliminare lo sporco ed i batteri che sono nocivi per la salute.